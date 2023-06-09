«Боровое» и «Маркаколь»: чем заповедники привлекают туристов

Еще два казахстанских заповедника пополнили список наследия ЮНЕСКО. Национальный парк «Боровое» в Акмолинской области и «Маркаколь» в Восточном Казахстане будут изучать, привлекать туда инвестиции и развивать экологический туризм. Корреспондент «МИР 24» Асель Русалиева побывала в уникальных уголках природы.

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Оазис в пустыне – так называют «Боровое». Всего в двух часах езды от столицы резко меняется ландшафт. Посреди степи возникает сосновый бор, озера и горы, их здесь около двух десятков. Каждая – памятник истории. Самая известная – Жумбактас – скала-загадка возвышается посреди озера Бурабай.

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«Почему загадка, загадочная скала? Потому что действительно с разных сторон, с разных ракурсов, когда смотришь на эту скалу, то можно увидеть голову тигрицы, профиль красавицы калмычки из легенды, профиль Бабы Яги, профиль крокодила Гены из мультфильма», – пояснила краевед Людмила Гусева.

Гектар соснового леса выделяет почти 10 тысяч тонн кислорода и столько же может поглощать углекислого газа, говорят экологи. В «Боровом» хвойные занимают 65% территории заповедника. Воздух здесь лечит.

«Здесь особенный воздух. В Национальном парке у нас преобладающая порода – сосна и береза на втором месте. И вот растут они такие красивые, изогнутые, где-то ровные. Ветра влияют на это, потому что береговая зона», – отметил лесничий Боровского лесничества Каирбай Балтабаев.

Интересна местность для любителей истории. Это единственный в Казахстане музей под открытым небом. У подножия горы Жеке батыр расположились семь древних жилищ. Их восстановили по образцам археологических находок, внутри быт людей из племени Ботай – одежда, оружие и утварь.

«Культура впервые была открыта в 1981 году. Это 4-3 тысячелетие до нашей эры. Одна из особенностей этой культуры: в период ее существования была одомашнена лошадь», – рассказала экскурсовод Юлия Кузьменко.

А это уже Восточный Казахстан. На вершине горы – Маркакольское озеро. Это почти 1500 метров над уровнем моря. Оно вбирает в себя воды ста озер, поражает разнообразие ландшафта – леса, луга, тайга и горы. Два этих заповедника вошли в сеть резерватов ЮНЕСКО. Подтверждающий сертификат накануне вручили президенту Казахстана.

Также в список нематериального культурного наследия внесли «Ортеке» – это древняя казахская игра. Музыкант-кукловод тонкой нитью привязывает деревянную фигурку горного козла к пальцам. Игра на домбре приводит в движение фигурку и кажется, что она танцует.