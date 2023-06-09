$82.09+0.6388.04+0.87

«Боровое» и «Маркаколь» внесли в список наследия ЮНЕСКО: чем заповедники привлекают туристов?

Еще два казахстанских заповедника пополнили список наследия ЮНЕСКО. Национальный парк «Боровое» в Акмолинской области и «Маркаколь» в Восточном Казахстане будут изучать, привлекать туда инвестиции и развивать экологический туризм. Корреспондент «МИР 24» Асель Русалиева побывала в уникальных уголках природы.

«Боровое» и «Маркаколь»: чем заповедники привлекают туристов
© Мир24

Оазис в пустыне – так называют «Боровое». Всего в двух часах езды от столицы резко меняется ландшафт. Посреди степи возникает сосновый бор, озера и горы, их здесь около двух десятков. Каждая – памятник истории. Самая известная – Жумбактас – скала-загадка возвышается посреди озера Бурабай.

Видео дня

«Почему загадка, загадочная скала? Потому что действительно с разных сторон, с разных ракурсов, когда смотришь на эту скалу, то можно увидеть голову тигрицы, профиль красавицы калмычки из легенды, профиль Бабы Яги, профиль крокодила Гены из мультфильма», – пояснила краевед Людмила Гусева.

Гектар соснового леса выделяет почти 10 тысяч тонн кислорода и столько же может поглощать углекислого газа, говорят экологи. В «Боровом» хвойные занимают 65% территории заповедника. Воздух здесь лечит.

«Здесь особенный воздух. В Национальном парке у нас преобладающая порода – сосна и береза на втором месте. И вот растут они такие красивые, изогнутые, где-то ровные. Ветра влияют на это, потому что береговая зона», – отметил лесничий Боровского лесничества Каирбай Балтабаев.

Интересна местность для любителей истории. Это единственный в Казахстане музей под открытым небом. У подножия горы Жеке батыр расположились семь древних жилищ. Их восстановили по образцам археологических находок, внутри быт людей из племени Ботай – одежда, оружие и утварь.

«Культура впервые была открыта в 1981 году. Это 4-3 тысячелетие до нашей эры. Одна из особенностей этой культуры: в период ее существования была одомашнена лошадь», – рассказала экскурсовод Юлия Кузьменко.

А это уже Восточный Казахстан. На вершине горы – Маркакольское озеро. Это почти 1500 метров над уровнем моря. Оно вбирает в себя воды ста озер, поражает разнообразие ландшафта – леса, луга, тайга и горы. Два этих заповедника вошли в сеть резерватов ЮНЕСКО. Подтверждающий сертификат накануне вручили президенту Казахстана.

Также в список нематериального культурного наследия внесли «Ортеке» – это древняя казахская игра. Музыкант-кукловод тонкой нитью привязывает деревянную фигурку горного козла к пальцам. Игра на домбре приводит в движение фигурку и кажется, что она танцует.

Национальная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в Казахстане насчитывает 15 заповедников. Это самый высокий показатель в Центральной Азии. Он свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители