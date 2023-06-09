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Россиян предупредили о подорожании отдыха в Турции

Экономист Реджеп Эрчин заявил, что отдых в Турции станет дороже для российских путешественников на фоне инфляции и других причин. Его слова приводит РИА Новости.

Россиян предупредили о подорожании отдыха в Турции
© Лента.ру

Эрчин предупредил о подорожании отдыха в Турции для россиян и объяснил, что это связано с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте — лире. Однако для туристов с евро, долларом или фунтом стерлингов страна становится «дешевым курортным поселком».

Аналитик допустил, что баланс текущего счета Турции может восстановиться с увеличением притока иностранной валюты в страну летом и уменьшением импорта энергоносителей. По его словам, важно, чтобы привлечение валюты происходило через прямые инвестиции.

«Любая другая политика, которой будет придерживаться руководство экономики в новом периоде, поможет Турции лишь решить краткосрочные проблемы и нанесет вред турецкой экономике в долгосрочной перспективе», — заключил он.

Ранее россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Турции. Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян уточнил, что самостоятельный отдых в стране обходится дороже путевки.

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