Россияне стали массово бронировать поездки в Италию

«Всего россияне оформили в «Росгосстрахе» уже более 5 тысяч страховых полисов для туристов. Из них больше пятой части (1100 полисов) пришлось на Италию, в итоге она стала самым популярным направлением для индивидуальных поездок в этом году», – говорится в сообщении компании.