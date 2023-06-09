Россияне стали массово бронировать поездки в Италию
У россиян популярностью для туристических поездок стала пользоваться Италия. Турция же оставила позиции лидера. Об этом сообщают аналитики «Росгосстраха».
«Всего россияне оформили в «Росгосстрахе» уже более 5 тысяч страховых полисов для туристов. Из них больше пятой части (1100 полисов) пришлось на Италию, в итоге она стала самым популярным направлением для индивидуальных поездок в этом году», – говорится в сообщении компании.
Отмечается, что вторым по популярности направлением стала Россия, на третьем месте – Испания. Также в пятерку лидеров попали Франция и Болгария. Турция же, которая ранее была популярна у россиян, попала на 9-е место, пишет «Турпром».