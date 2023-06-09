Россиянам перечислили опасные заграничные курорты

«Самым опасным направлением для путешествий стала Турция. На эту популярную пляжную страну приходится около 41 % страховых случаев. На втором месте – отечественные курорты, где происходит 24 % инцидентов», – говорится в исследовании.

Кроме того, опасным отдых признан в Абхазии, там регистрируется 11 % обращений от туристов.

Эксперты отметили, что в Турции туристы часто жалуются на гастриты (18 %), фарингиты (14 %), отиты (12 %), инфекции верхних дыхательных путей (11 %), также бывает тошнота и рвота (5 %) и травмы (5 %), пишет Lenta.ru.