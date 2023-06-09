Россиянам перечислили опасные заграничные курорты
Названы самые опасные для здоровья россиян зарубежные курорты. Антирейтинг составили эксперты Страхового Дома ВСК.
«Самым опасным направлением для путешествий стала Турция. На эту популярную пляжную страну приходится около 41 % страховых случаев. На втором месте – отечественные курорты, где происходит 24 % инцидентов», – говорится в исследовании.
Кроме того, опасным отдых признан в Абхазии, там регистрируется 11 % обращений от туристов.
Эксперты отметили, что в Турции туристы часто жалуются на гастриты (18 %), фарингиты (14 %), отиты (12 %), инфекции верхних дыхательных путей (11 %), также бывает тошнота и рвота (5 %) и травмы (5 %), пишет Lenta.ru.