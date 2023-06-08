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Чем заняться во время путешествия по ЮАР: видео

Южно-Африканская Республика – это уникальное место, которое подарит необычный отдых.

Поездка в эту удивительную страну точно не оставит вас без впечатлений. Оказавшись там, обязательно стоит посетить национальные парки, где можно увидеть множество диких животных.

Также стоит посетить Кейптаун – один из красивейших городов мира. Здесь можно покататься на канатной дороге, побывать на вершине горы Тейбл, откуда открывается захватывающий вид на город и океан.

ЮАР – это страна, которая оставит незабываемые впечатления у каждого путешественника. Здесь есть все: красивые пейзажи, экстрим, уникальная культура и история.

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Об этом рассказала блогер @Anna_skif.

Ранее мы писали о том, какие места стоит посетить на Пхукете.

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