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Стало известно, подорожал ли отдых в Турции для россиян

Отдых в Турции в этом году действительно подорожал, но не только для россиян, а для граждан всех стран. Об этом NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, комментируя сообщения о повышении цен на 20% турецкими отельерами для российских туркомпаний.

Стало известно, подорожал ли отдых в Турции для россиян
© News.ru

Информация о том, что существуют различные цены для различных стран, неверная. Мы проводим постоянный анализ цен, и на всех рынках они схожи. Другой вопрос, что существуют маркетинговые акции для определенных рынков, в том числе акции раннего бронирования, — сказал Горин.

По его словам, в этом году цены на отдых либо одинаковые для всех стран, либо для россиян они даже ниже за счет спецскидок.

По ряду отелей цена (для россиян. — NEWS.ru) была на 5-7% ниже, чем на рынках Германии и Великобритании. По одной гостинице она была на 5% выше, но это совершенно нормально, потому что у каждой гостиницы есть своя политика по промо-акциям на рынок той или иной страны. Плюс многое зависит от сезонного фактора. По этой причине на майские праздники в Турции отдых не самый дешевый, потому что спрос со стороны россиян резко возрастает, — пояснил Горин.

По его словам, из-за инфляции и роста накладных расходов турецкие отельеры ежегодно повышают стоимость услуг. И если в прошлом году средний чек на турпакет на двоих, включающий перелет, составлял 170 тыс. руб., в этом году он равен 220-250 тыс, подчеркнул эксперт. Он добавил, что можно найти более бюджетные варианты — за 130 тыс. в отеле категории 3*, а есть предложения за 500 тыс. и более в «пятерке».

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