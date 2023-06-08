Стало известно, подорожал ли отдых в Турции для россиян

По ряду отелей цена (для россиян. — NEWS.ru) была на 5-7% ниже, чем на рынках Германии и Великобритании. По одной гостинице она была на 5% выше, но это совершенно нормально, потому что у каждой гостиницы есть своя политика по промо-акциям на рынок той или иной страны. Плюс многое зависит от сезонного фактора. По этой причине на майские праздники в Турции отдых не самый дешевый, потому что спрос со стороны россиян резко возрастает, — пояснил Горин.