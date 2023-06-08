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Эксперты проанализировали самые опасные для российских туристов курорты

В Турции в число самых распространенных страховых случаев входят гастриты (18% происшествий), фарингиты (14%), отиты (12%), инфекции верхних дыхательных путей (11%). Также туристы в этой стране часто сталкиваются с тонзиллитом (8%), тошнотой и рвотой (5%) и различными травмами (5%).

Эксперты проанализировали самые опасные для российских туристов курорты
© Unsplash

При путешествиях внутри страны основными рисками являются инфекции верхних дыхательных путей (25%) и фарингиты (12%). Реже всего обращения связаны с укусами животных, тошнотой и рвотой.

Отдыхающим в Египте стоит в первую очередь опасаться гастритов (43%). Также, помимо стандартных заболеваний — отитов, фарингитов и прочих, туристы в этой стране сталкиваются с травмами из-за контактов с животными. Не менее 3% происшествий связаны с иглами морского ежа, ожогами медуз и укусами насекомых.

Чаще всего участниками различных происшествий во время отдыха становятся дети и подростки — на них приходится 48% обращений по страхованию путешественников. На втором месте — туристы в возрасте 30-39 лет (16%).

Самым опасным сезоном для путешествий является июль — в течение месяца фиксируется 36% страховых случаев.

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