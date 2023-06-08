В период Курбан-байрама отели Турции будут переполнены

В этом году Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – второй по величине мусульманский праздник – выпадает на среду, 28 июня. Во многих мусульманских странах празднование официально продлится 4 дня, до субботы, 1 июля. Турагенты рассказали, что изменится для туристов и есть ли трудности с подтверждением популярных отелей на этот период.

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У жителей Египта, ОАЭ и других мусульманских стран появится как минимум 5 свободных дней вместе с воскресеньем. В Турции же указом президента решено сделать выходными также 26 и 27 июня. Таким образом, каникулы для жителей страны увеличатся до 9 дней вместе с субботами и воскресеньями.

Для российских туристов по большому счету все останется по-прежнему.

«В курортных районах магазины, кафе и рестораны будут работать как обычно», – отметил представитель онлайн-платформы «Это Тревел».

В первый день праздника – 28 июня – могут не работать или закрыться раньше времени некоторые торговые точки, в том числе сетевые. Но крупные ТЦ будут работать в стандартном режиме.

«Единственная особенность – отели и пляжи в Турции в эти дни могут быть максимально заполнены местным населением, поскольку многие в этот период любят выезжать на курорты», – говорит Наталья Вербицкая («Интурист на Таганке»).

Специалисты предупреждают, что некоторые популярные гостиницы могут остановить продажи задолго до праздничных каникул. В частности, по сведениям турагентств, свободных мест с заездом 24–25 июня на неделю уже нет в относительно бюджетном отеле Tropical Beach Hotel 4* в Мармарисе. Впрочем, в других известных гостиницах номера пока доступны для бронирования. «Сейчас нет такого сумасшедшего ажиотажа и туриста можно переориентировать на другой отель той же категории», – отметила турагент Наталья Котельникова.