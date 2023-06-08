Чем отличаются россияне от иностранцев на отдыхе в Таиланде

Российская путешественница, вернувшаяся из отпуска, рассказала, чем отличаются соотечественники от иностранных туристов.

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Путешественница отметила в своем блоге на платформе «Дзен», что на курорте Пхукет всегда отдыхает много российских туристов. В таиландской провинции много вывесок и меню в ресторанах на русском языке, поэтому россиянам там комфортно. Местные же выучили несколько фраз на русском языке и часто их используют в общении с клиентами.

При этом туриста заявила, что русских отличает от других иностранных отдыхающих озабоченное и напряженное выражение лица. Также россияне не смотрят в глаза незнакомцам и не здороваются с теми, кого видят в первые.

«Готовность номер один встретить олигарха своей мечты», — рассказывает женщина, утверждая, что русские женщины всегда красятся, даже когда идут купаться или загорать у бассейна. Сюда же относится и высокие каблуки, которые не снимают женщины из РФ.

Заключительным отличием стало отсутствие улыбки без повода.