3 факта об Израиле, о которых нужно знать, чтобы сберечь нервы в поездке

Израиль – колоритная страна, которая привлекает туристов солнцем, морем, памятниками истории и уникальной культурой.

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Россиянам виза в Израиль не требуется, и это еще одна причина, по которой туристы часто выбирают именно это направление для отдыха.

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Однако, как и в любом государстве, в Израиле есть свои нюансы, о которых следует помнить, отправляясь сюда отдыхать. Некоторые из них могут показаться незначительными, но некоторые заставят задуматься – а так ли сильно вы хотите отдохнуть именно здесь?

Подробнее о том, что нужно знать перед поездкой в Израиль – в материале "Рамблера".

Влияние религии на повседневность

Израильтяне – один из самых религиозных народов во всем мире. Именно поэтому религия здесь оказывает влияние почти на все сферы жизни и закрыть глаза на это попросту не получится. Так, с вечера пятницы и до вечера субботы евреи празднуют шаббат. В это время закрыты все магазины, не ходит общественный транспорт, и в целом, жизнь в стране замирает. Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся попасть к врачу в субботу, не говоря уже о том, чтобы провести досуг за пределами дома.

Местный менталитет

В еврейской культуре принято баловать детей и ни в чем им не отказывать. Довольно часто это выходит боком и родителям, и посторонним людям, которые оказываются в одном пространстве с чужими детьми. Малыши кричат, носятся и могут делать почти все, что угодно. При этом ожидать, что родители будут успокаивать ребенка – неблагодарное дело.

Сами взрослые отличаются горячим темпераментом, крикливостью и прямолинейностью. Здесь не принято утаивать даже самые неприятные вещи – суровую правду говорят в лицо вне зависимости от обстоятельств.

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