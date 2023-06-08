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3 факта об Израиле, о которых нужно знать, чтобы сберечь нервы в поездке

Израиль – колоритная страна, которая привлекает туристов солнцем, морем, памятниками истории и уникальной культурой.

3 факта об Израиле, о которых нужно знать, чтобы сберечь нервы в поездке
© Unsplash

Россиянам виза в Израиль не требуется, и это еще одна причина, по которой туристы часто выбирают именно это направление для отдыха.

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Однако, как и в любом государстве, в Израиле есть свои нюансы, о которых следует помнить, отправляясь сюда отдыхать. Некоторые из них могут показаться незначительными, но некоторые заставят задуматься – а так ли сильно вы хотите отдохнуть именно здесь?

Подробнее о том, что нужно знать перед поездкой в Израиль – в материале "Рамблера".

Влияние религии на повседневность

Израильтяне – один из самых религиозных народов во всем мире. Именно поэтому религия здесь оказывает влияние почти на все сферы жизни и закрыть глаза на это попросту не получится. Так, с вечера пятницы и до вечера субботы евреи празднуют шаббат. В это время закрыты все магазины, не ходит общественный транспорт, и в целом, жизнь в стране замирает. Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся попасть к врачу в субботу, не говоря уже о том, чтобы провести досуг за пределами дома.

Местный менталитет

В еврейской культуре принято баловать детей и ни в чем им не отказывать. Довольно часто это выходит боком и родителям, и посторонним людям, которые оказываются в одном пространстве с чужими детьми. Малыши кричат, носятся и могут делать почти все, что угодно. При этом ожидать, что родители будут успокаивать ребенка – неблагодарное дело.

Сами взрослые отличаются горячим темпераментом, крикливостью и прямолинейностью. Здесь не принято утаивать даже самые неприятные вещи – суровую правду говорят в лицо вне зависимости от обстоятельств.

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Отсутствие сервиса

Сервис в ресторанах, салонах красоты, такси и не только, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Местные компании не привыкли извиняться за сорванные сроки доставки, а в кафе вы вполне можете прождать небольшой заказ целый час – и отнюдь не потому, что заведение будет переполнено. Что касается такси, с ними стоит проявлять особенную осторожность. Даже если вы вызвали машину в приложении, вполне возможно, что таксист попросит оплату наличными и удвоит стоимость поездки.

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