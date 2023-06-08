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Стоимость туров для россиян выросла на 30%

Для россиян на 30% увеличилась средняя стоимость летнего отдыха как в России, так и за границей. В среднем отдать за тур путешественнику из РФ придется 94,2 тыс. рублей, сообщают специалисты компании «Эвотор».

Стоимость туров для россиян выросла на 30%
© УралПолит

Наибольшую сумму – более 146 тысяч рублей за летнее путешествие – придется потратить москвичам. Больше всего вырос ценник в Югре. Тут зафиксирован рост чека на 82% – почти до 140 тыс. рублей. В тройке лидеров по стоимости туров на лето оказалась и Тюменская область со средним чеком почти в 125 тыс. рублей. Результаты исследования «Эвотор», ЮMoney и «Суточно.ру» приводит издание ТАСС.

Россияне стали вновь чаще интересоваться поездками на юг страны. Поэтому гостиницы в южных регионах увеличили свои выручки: в Ростовской области на 69%, в Краснодарском крае – на 53%, в Крыму – на 47%. В последний месяц весны нарастили выручку в 2,3 раза и туроператоры.

В мае среди жителей России, напомним, в три раза вырос спрос на отдых за рубежом. Чаще всего российские туристы едут в Стамбул и Дубай.

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