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Россиянам перечислили лучшие курорты Кубы для отдыха летом

1 июля возобновляются регулярное прямое авиасообщение между Россией и Кубой. Многие российские туристы уже бронируют путевки, чтобы отдохнуть в островном государстве. Эксперты туристической отрасли же решили рассказать, где лучше всего отдохнуть на Кубе.

Россиянам перечислили лучшие курорты Кубы для отдыха летом
© Runews24

В первую очередь следует посетить курорт Варадеро. До него можно добраться из Гаваны всего за час. Там расположены шикарные гостиницы, рестораны, бассейны и другая развитая инфраструктура.

Также специалисты информационного агентства «РИАМО» отмечают остров у северного побережья Кубы — Кайо-Коко. Тропический курорт славится отелями с системой «все включено». Туристов поразят редкие виды птиц, а также порадует коралловый риф для дайвинга. Также есть возможность заняться скалолазанием.

Путешественникам нжно увидеть и Санту-Лусию, которая находится на северо-востоке Кубы. Локация известна розовыми фламинго, чистыми пляжами и историческими местами.

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