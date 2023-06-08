Россиянам перечислили лучшие курорты Кубы для отдыха летом

1 июля возобновляются регулярное прямое авиасообщение между Россией и Кубой. Многие российские туристы уже бронируют путевки, чтобы отдохнуть в островном государстве. Эксперты туристической отрасли же решили рассказать, где лучше всего отдохнуть на Кубе.

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В первую очередь следует посетить курорт Варадеро. До него можно добраться из Гаваны всего за час. Там расположены шикарные гостиницы, рестораны, бассейны и другая развитая инфраструктура.

Также специалисты информационного агентства «РИАМО» отмечают остров у северного побережья Кубы — Кайо-Коко. Тропический курорт славится отелями с системой «все включено». Туристов поразят редкие виды птиц, а также порадует коралловый риф для дайвинга. Также есть возможность заняться скалолазанием.