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Российским туристам рассказали, за что их могут арестовать или оштрафовать в Египте

Российским туристам рассказали, чего не следует делать в чужой стране, чтобы не получить штраф. Речь про Египет.

Россиянам рассказали, за что их могут арестовать или оштрафовать в Египте
© Runews24

По информации издания Smotrim.ru, в Египте нельзя фотографировать местных полицейских, военную и боевую технику. Селфи на фоне достопримечательностей делать можно.

Нельзя распивать спиртное и находиться в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За такое нарушение грозит уголовная ответственность. Однако закон не распространяется на отели и гостиницы.

Египтяне не оценят, если вы будете оставлять за собой мусор, а также если захотите нанести вред объектам культуры и музеям. За незаконное проникновение на такие объекты грозит тюрьма с последующей депортацией.

Не получится привезти из Египта обломок достопримечательности, коралл и другие части моря. За это положен штраф и ограничение на въезд в арабскую республику на несколько лет.

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