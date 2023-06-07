Ждать ли снижения цен на отдых в Турции

В телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» обсуждают актуальную тему: ждать ли снижения цен на туры в Турцию.

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Некоторые турагенты склонны советовать туристам не торопиться с бронированием на июль-август. По их мнению, перед началом сезона турецкие отельеры завысили цены для гостей из России, но ожидания высокого спроса разошлись с реальностью.

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Перед майскими праздниками туры подешевели на 25% по сравнению с тарифами раннего бронирования. Спецпредложения продолжились в конце мая и начале июня, что позволяет предположить: такая тенденция сохранится и дальше.

Так, руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян в комментарии онлайн-жураналу HotLine.travel прогнозировал, что игра на понижение продлится весь июнь.

Дискуссия в телеграм-канале показала, что такую точку зрения поддерживают и некоторые коллеги. Представитель одной из компаний заметила, что стараются бронировать туры ближе к вылету. В другой ответили: заранее планировать отдых не готовы сами туристы. Они просят отслеживать спецпредложения.

Однако далеко не все берутся давать советы.

«Туры на июль-август продаем, если туристов устраивает стоимость. Никаких рекомендаций не даем, сложно прогнозировать ситуацию и динамику цен», – ответила на вопрос редакции одна из участниц обсуждения.

Руководитель известной туроператорской компании, которому мы предложили прокомментировать ситуацию, назвал надежды на снижение цен «фантазиями». Он уверен, что такого не будет, хотя бы потому, что цена тура складывается как из стоимости размещения, так и перелета. В начале сезона спрос действительно оказался меньше ожидаемого, но туроператоры уже скорректировали перевозку, уменьшив количество рейсов. Переизбытка сейчас нет, повода снижать цены тоже. Это подтвердил топ-менеджер еще одного крупного туроператора, добавив, что на рынке достигнут баланс спроса и предложения.

Что касается турецких отелей, то, по словам нашего источника, загрузка на июль-август сейчас составляет не менее 60%. Он уверен: места в популярных и востребованных гостиницах будут полностью проданы согласно контрактам. Если в мае кто-то опасался, что россияне не приедут из-за выборов в Турции, то после прояснения политической ситуации, этот фактор уже не работает.