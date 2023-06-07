В Абхазии открыт бюджетный курорт с превосходным сервисом

Житель Абхазии по имени Тенгиз поведал порталу «Аргументы и Факты», что в этом курортом регионе туристов ждут низкие цены на жилье. Плюс, местные кафе предлагают бюджетный вариант обедов и ужинов.

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«Это действительно так. Я живу в отличном номере новой гостиницы в двух шагах от моря за 1 000 рублей — есть все, только wi-fi не хватает, пользуюсь абхазской симкой», — говорит Тенгиз.

По предположениям жителей Очамчыре, когда будет завершено строительство аэропорта в Сухуме, то поток туристов из России увеличится.

Собеседник портала рассказал, что местные люди очень гостеприимные, они зазывают в гости незнакомцев прямо с улицы. И море в Абхазии, по словам Тенгиза, очень чистое.

Помимо этого, в Абхазии много исторических и культурных достопримечательностей. В городе Новый Афон можно посетить знаменитый Новоафонский монастырь, а в Гагре — Гагрский замок. В Сухуме есть много исторических зданий, в числе которых руины крепости Багратион.