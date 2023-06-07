Перечислены города Европы с самыми чистыми отелями

Флоренция названа зарубежным городом с самыми аккуратными и чистыми отелями. К такому мнению пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

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По такому параметру, как чистота, итальянский город набрал 9,19 балла. Туристы отмечают тщательную уборку, наличие необходимых средств личной гигиены и ванных принадлежностей. Немного от столицы Тосканы отстает финский город Вантаа — там средняя оценка 9,17. В перечне городов с самыми чистыми объектами размещения оказались Сухум (9,03), Рига (8,83) и Вена (8,75).

Столица Латвии, согласно оценкам респондентов, стала европейским городом с самыми комфортабельными отелями. Средний балл по этому критерию в Риге составил 9,00. Большинство постояльцев упоминают наличие в гостиницах спа, сауны или парковки. На втором месте расположился Сухум с 8,7 балла, а третья строчка отошла Флоренции. «Удобство и уют гостиниц там путешественники оценили в 8,69 балла, — добавили специалисты. — Также в списке оказались Вантаа (8,5) и Вена (8,38)».

Участники опроса отметили, что гостиницы во Флоренции расположены наиболее удачным для туристов образом. «Средняя оценка местных отелей по данному параметру составила 9,73 балла, — пояснили эксперты. — Чаще всего гости отмечают близость гостиниц к центру и достопримечательностям города».

Далее в списке идут Вильнюс, отели которого получили 9,51 балла, и Рига с 9,33. В топ-5 также вошли объекты размещения Будапешта (9,28) и Таллина (9,22).