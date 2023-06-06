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Названа причина высоких цен на отдых в Турции

Высокие цены на отдых в Турции связаны исключительно с валютными колебаниями в России, и политика здесь ни при чем. Такое мнение высказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова.

Названа причина высоких цен на отдых в Турции
© Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что при повышении стоимости валют будет расти цена на заграничные путевки, в том числе, на путевки в Турцию.

— Повышение цен происходит ни в коем случае не потому, что турецкие отельеры решили нажиться на российских туристах. Мы завязаны на валютной турбулентности, — отметила она в комментарии НСН.

Эксперт добавила, что цены на отдых в Турции растут с каждым годом.

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