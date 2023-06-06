Туристы в Европе «горюют», столкнувшись с той же проблемой, что и россияне

«ТУРПРОМ»: Туристы в Европе «горюют», столкнувшись с той же проблемой, что и жители России
Не только россияне отказываются от курортов Турции на фоне повышения цен: европейские туристы тоже горюют, вспоминая хороший отдых на когда-то недорогих курортах, пишет "Турпром".
СМИ в Европе пишут, что привычный недорогой отдых в Турции перестал быть доступен немцам.
"Только те, кто гибко подходят к направлениям , отелям и времени полета, могут найти доступные варианты", - заявляют эксперты.
Между тем туроператор Alltours успокаивает туристов и убеждает их, что турецкие цены стали чуть снижаться в июне.
По информации туроператора FTI, спрос на отдых начал рост, в особенности в последние дни.