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«ТУРПРОМ»: Туристы в Европе «горюют», столкнувшись с той же проблемой, что и жители России

Не только россияне отказываются от курортов Турции на фоне повышения цен: европейские туристы тоже горюют, вспоминая хороший отдых на когда-то недорогих курортах, пишет "Турпром".

Туристы в Европе «горюют», столкнувшись с той же проблемой, что и россияне
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СМИ в Европе пишут, что привычный недорогой отдых в Турции перестал быть доступен немцам.

"Только те, кто гибко подходят к направлениям , отелям и времени полета, могут найти доступные варианты", - заявляют эксперты.

Между тем туроператор Alltours успокаивает туристов и убеждает их, что турецкие цены стали чуть снижаться в июне.

По информации туроператора FTI, спрос на отдых начал рост, в особенности в последние дни.

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