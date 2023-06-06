Туристы в Европе «горюют», столкнувшись с той же проблемой, что и россияне

Не только россияне отказываются от курортов Турции на фоне повышения цен: европейские туристы тоже горюют, вспоминая хороший отдых на когда-то недорогих курортах, пишет "Турпром".

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СМИ в Европе пишут, что привычный недорогой отдых в Турции перестал быть доступен немцам.

"Только те, кто гибко подходят к направлениям , отелям и времени полета, могут найти доступные варианты", - заявляют эксперты.

Между тем туроператор Alltours успокаивает туристов и убеждает их, что турецкие цены стали чуть снижаться в июне.