Цены на отдых в Турции стали выше, чем в экзотических странах
В этом году отпуск в Турции и Египте не будет бюджетным. За недельный тур россиянам придется заплатить около 200 тысяч рублей. В АТОР рассказали, что в экзотических странах цены сейчас даже чуть ниже.
«Отправиться в Таиланд, на Кубу и Шри-Ланку можно примерно за 150 тыс. рублей. Вообще тура за границу на двоих дешевле 150 тыс. рублей за неделю сейчас не найти. Изредка бывают предложения за 120 тыс. рублей», – рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.
По его словам, сейчас в экзотических странах наступил низкий сезон, а в Турции, наоборот, – высокий. Поэтому стоимость практически сравнялась, а иногда тур в Турцию даже стоит дороже, пишут «Известия».