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"ТурПром": Туризм Египта перестал принимать наличные деньги

Из-за активной "цифровой трансформации" многие востребованные у туристов интересные египетские локации и достопримечательности прекратили принимать в качестве оплаты наличные денежные средства, пишет "Турпром".

Туризм Египта перестал принимать наличные деньги
© Banki.loans

От наличных отказались известные всем пирамиды Гизы, Египетский музей, Нубийский музей и др. В этих местах теперь просят банковские карты для покупки входных билетов.

Занимающиеся туризмом ведомства в стране заявили, что систему станут внедрять и во всех туристических объектах Египта повсеместно.

Туристов просят покупать билеты через портал Egy Monuments. Их можно купить и в 7 спецофисах продаж банковских карточек или карточек Meeza.

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