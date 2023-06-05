10 самых маленьких стран мира

Устали от суеты большого города и хотите жить в более тихом месте? Эти государства вам вполне подойдут.

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Ватикан. В нём живёт всего 517 человек. И это в основном Папа и его окружение. Общая площадь этой страны - всего 0,44 квадратных километра. А основан Ватикан был в 1929 году.

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Тувалу. По последним данным ООН, его население составляет 11 387 человек. Расположена эта страна на девяти островах, общая площадь которых - около 26 квадратных километров. Независимым государством Тувалу при этом стало только в 1978 году.

Науру. Здесь живут 12 769 человек. Площадь страны составляет 21 квадратный километр. Также Науру - самая маленькая республика и островное государство в мире. Независимость эта страна приобрела в 1968 году.

Палау. Численность населения этой страны - 18 058 человек. Причём заселять её люди начали с 1000 г. до н.э. Общая площадь данной страны - 459 квадратных километров.

Сан-Марино. Это ещё одна итальянская микродержава, как и Ватикан. В этой горной стране проживает 33 644 человека, а общая её площадь равняется 61 квадратному километру.

Монако. Площадь этой страны - всего 2 квадратных километра, а проживают здесь около 37 тысяч человек. При этом Монако считается государством с самой большой плотностью населения в мире.

Лихтенштейн. Население этого государства - чуть меньше 40 тысяч человек. Известна эта страна 2599-метровой вершиной Грауспитц, а также предгорьями. Причём предгорья занимают около трети всей площади (то есть 160 квадратных километров) Лихтенштейна.

Маршалловы острова. Проживает на них 41 952 человека. А ещё здесь расположен атолл Бикини - печально известный полигон ядерных испытаний. Общая площадь всех островов составляет 181 квадратный километр.

Сент-Китс и Невис. Состоит это государство из двух островов, и на них живут 47 745 человек. При этом общая площадь суши здесь равняется 261 квадратный километр.