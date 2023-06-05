Египет вводит новые налоги: что ждет туристов

Парламент Египта в начале прошлой недели принял решение о повышении ряда налогов и сборов в стране для пополнения бюджета.

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Как выяснили египетские СМИ, анализируя законодательные инициативы, некоторые из них затрагивают интересы иностранных туристов.

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Налог на роскошь

Издание Al Ahram в своих публикациях обратило внимание на то, что одобрен новый 10-процентный налог для импортируемых предметов роскоши, к которым законодатели причислили спиртные напитки, шоколад, свежие и сухофрукты, обжаренные кофейные зерна, креветки и копченого лосося и другие продукты. На курортах подобные «излишества» как раз востребованы в отелях высшей ценовой категории – и за удорожание явно предложат доплатить отдыхающим.

Очередное новшество ждет и магазины duty free. На товары стоимостью выше 5 долларов предложено ввести дополнительный 3-процентный налог, но не менее 1,5 доллара за единицу. Исключение сделано для представителей дипломатического корпуса. В нынешнем феврале стоимость так называемого беспошлинного алкоголя в Египте уже была значительно увеличена.

Развлечения в Египте: плюс 5–15%

Среди нововведений – налоги на развлечения для отдыхающих, о которых сообщили в египетской прессе. В списке – 5-процентный сбор от музыкальных и танцевальных вечеринок в отелях, в том числе и плавучих, ночных клубах и казино. От стоимости услуг по сафари и дайвингу, включая и цены на сопутствующее снаряжение, организаторам придется отдать в государственную казну уже 10%. Вполне очевидно, что 15-процентный налог на полеты на воздушном шаре в итоге также переложат на туристов.

Авиабилет в Хургаду подорожает?

В египетских СМИ официальные лица по-разному прокомментировали ситуацию с корректировкой налога для тех, кто покидает страну. В одних утверждали, что это касается только туристов, в других – что это относится в том числе и к египтянам. В частности, в публикации Al Ahram рассказано об увеличении выездного сбора в 2 раза – до 100 египетских фунтов для граждан Египта. При этом издание уточнило, что фискальная нагрузка на «иностранцев, посетивших провинции Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, останется неизменной на уровне 50 египетских фунтов (1 фунт – около 2,6 руб.), чтобы не повлиять на туризм».

Издание не приводит механизма взимания этих денег. Как ранее сообщал «ТурДом», давно существующий в стране «налог на вылет» еще в ноябре 2019 года был увеличен до 25 долларов. Его «автоматически» включают в стоимость авиабилетов, как и другие аэропортовые сборы. И туристы, покупающие туры на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха, часто даже не знают об этом факте. Возможно, и этот сбор уже входит в данную сумму.

Экскурсии в Каир застрахуют по-новому

В прессе упоминают об увеличении гербового сбора на страховые взносы до 11% для наземного, речного, морского и воздушного транспорта. Все это не только должно улучшить помощь пострадавшим при ЧП, но и, без сомнения, приведет к увеличению цен на услуги транспортных компаний. У туристов, к примеру, востребованы автобусные экскурсии в Каир и Луксор, а также морские прогулки и турне на кораблях-отелях по Нилу.