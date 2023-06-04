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Российских туристов предостерегли от полетов в Сенегал

Российское посольство в Сенегале рекомендовало соотечественникам не посещать в ближайшее время столицу Сенегала – Дакар из-за возможных массовых волнений.

Российских туристов предостерегли от полетов в Сенегал
© РИА "ФедералПресс"

«В Сенегале в связи с напряженной внутриполитической обстановкой (вчера лидер оппозиции Усман Сонко был приговорен к двум годам тюрьмы) вероятны массовые протесты по всей стране агрессивно настроенной молодежи», – сообщили в посольстве.

Во время протестов уже убиты девять человек, многие получили ранения.

В посольстве призвали сограждан воздержаться от приезда в страну, а тех, кто уже находится в Дакаре, не покидать свои дома.

«Посольство настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Сенегал, а проживающим на территории страны гражданам не покидать свои дома без крайней необходимости, избегать места массового скопления людей», – отметили в ведомстве.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что пришлось пережить пермскому депутату Илье Лисняку во время протестов в Сенегале.

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