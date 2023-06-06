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Эксперт Мкртчян предупредил о завышении турецкими отелями цен для россиян

Владельцы турецких отелей и авиакомпании подняли цены для российского рынка, при этом оставили их прежними для европейцев. Об этом сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Эксперт предупредил о завышении турецкими отелями цен для россиян
© Вечерняя Москва

— Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров в среднем на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле, — пояснил он.

По словам эксперта, таким образом Турция попыталась избежать убытков, однако туристы быстро их раскусили. Так, большая часть популярных отелей в Турции сейчас не полностью заселена. Туристам не стоит торопиться и бронировать номера в отелях Турции на июль и август, так как цены еще могут снизиться, рекомендовал Мкртчян в беседе с «Известиями».

Уже этим летом Россия запустит регулярное прямое авиасообщение с Кубой. С 1 июля россияне смогут посетить Гавану. По прогнозам аналитиков в сфере туризма, турпоток должен составить более 150 тысяч туристов, то есть выйти на допандемийный уровень. В какие еще курортные страны россияне смогут в ближайшем будущем улететь без пересадок, выясняла «Вечерняя Москва».

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