Эксперт предупредил о завышении турецкими отелями цен для россиян

Владельцы турецких отелей и авиакомпании подняли цены для российского рынка, при этом оставили их прежними для европейцев. Об этом сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

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— Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров в среднем на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле, — пояснил он.

По словам эксперта, таким образом Турция попыталась избежать убытков, однако туристы быстро их раскусили. Так, большая часть популярных отелей в Турции сейчас не полностью заселена. Туристам не стоит торопиться и бронировать номера в отелях Турции на июль и август, так как цены еще могут снизиться, рекомендовал Мкртчян в беседе с «Известиями».