Активный отдых набирает популярность в Армении

В Армении набирают популярность активные виды отдыха. Провести свободное время на природе предпочитают все больше жителей страны, передает корреспондент «МИР 24» Анна Ширханян.

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Здоровая семья – основа здоровья нации. Этот принцип в Армении становится все более популярным. В стране открываются новые оздоровительные клубы, парки и площадки для занятия спортом.

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«Вся наша деятельность основана на идее здоровья. Мы начинали с производства экологически чистой и полезной еды, и сейчас, уже создав эту нишу, пройдя определенную эволюцию, мы решили, что пора занять наших посетителей физической активностью», – рассказал сооснователь клуба здоровья Артур Азизян.

«В последние годы многие устали от шума и ритма города и предпочитают активно отдыхать на природе, свежем воздухе. Мы предлагаем широкий спектр услуг: квадроциклы, мотоспорт, волейбол, стрельба из лука, настольный теннис, марафоны. Немало людей, кто предпочитает отметить дни рождения в подобных оздоровительных клубах, как наш», – отметила заместитель директора оздоровительного клуба Гаяне Исаакис.

Один из самых любимых видов спорта среди детей – стрельба из лука. Эта дисциплина ассоциируется вовсе не с английским Робин Гудом, а с прародителем всех армян Айком, который был отменным лучником.

Велосипедный памп-трек – трасса, на которой нет ровных участков. Это место привлекает огромное количество любителей велоспорта. В Лорийской области такое сооружение пока единственное.

«Вход на памп-трек бесплатный, люди могут приезжать со своими велосипедами и кататься. А по выходным мы организуем велосипедные туры и ездим по специально обустроенным горным тропам. Выходные – самое многолюдное время здесь: приезжают большими компаниями и семьями», – сказала автор проекта Эмма Петросян.