Визу в Грецию оформляют без проблем, но под поездку

С появлением варианта перелета на Крит со стыковкой в Анталье в соцсетях появилось больше вопросов о том, реально ли оформить визу в Грецию. Редакция TourDom.ru выяснила правила и узнала мнения экспертов о том, на какой срок выдают разрешение на въезд.

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Согласно данным на сайте посольства в Москве, туристы могут подать заявку на шенген через визовые центры Global Visa Center World или через онлайн-систему генконсульства. При подаче надо оплатить сбор.

По словам руководителя TEZ TOUR Греция Димитриса Харитидиса, дипломаты чаще всего выдают визы под даты поездки или на месяц.

«Говорить о мультивизах сейчас не приходится. Заявку рассматривают в течение 7–10 дней. Пакет документов стандартный», – отметил он.

Руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин уточнил, что в консульстве предупреждают: изучать документы могут и дольше, но на практике такое встречается редко.

Тем не менее шанс получить мультивизу есть. Для этого нужно иметь хорошую историю именно по шенгенам, выданным Грецией, правильно их использовать. Тогда есть вероятность, что в консульстве выдадут многократное разрешение на въезд сроком до 5 лет.

Туроператоры предлагают помощь в оформлении. Как правило, отказов в таких случаях нет, рассказала региональный директор по продажам и маркетингу Sani Resort (Греция) и Ikos Resorts (Греция, Испания) Олеся Пыршева.