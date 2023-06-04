Визу в Грецию оформляют без проблем, но под поездку
С появлением варианта перелета на Крит со стыковкой в Анталье в соцсетях появилось больше вопросов о том, реально ли оформить визу в Грецию. Редакция TourDom.ru выяснила правила и узнала мнения экспертов о том, на какой срок выдают разрешение на въезд.
Согласно данным на сайте посольства в Москве, туристы могут подать заявку на шенген через визовые центры Global Visa Center World или через онлайн-систему генконсульства. При подаче надо оплатить сбор.
По словам руководителя TEZ TOUR Греция Димитриса Харитидиса, дипломаты чаще всего выдают визы под даты поездки или на месяц.
«Говорить о мультивизах сейчас не приходится. Заявку рассматривают в течение 7–10 дней. Пакет документов стандартный», – отметил он.
Руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин уточнил, что в консульстве предупреждают: изучать документы могут и дольше, но на практике такое встречается редко.
Тем не менее шанс получить мультивизу есть. Для этого нужно иметь хорошую историю именно по шенгенам, выданным Грецией, правильно их использовать. Тогда есть вероятность, что в консульстве выдадут многократное разрешение на въезд сроком до 5 лет.
Туроператоры предлагают помощь в оформлении. Как правило, отказов в таких случаях нет, рассказала региональный директор по продажам и маркетингу Sani Resort (Греция) и Ikos Resorts (Греция, Испания) Олеся Пыршева.
Ранее TourDom.ru писал, что спрос на отдых в Греции есть, но он меньше, чем раньше. Добраться до греческих курортов можно стыковочными рейсами через Стамбул, Ереван, Дубай или Белград. Туроператор Pegas с мая отправляет туристов в Ираклион со стыковкой в Анталье.