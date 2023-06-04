Чем туристам заняться в Саудовской Аравии при существующих запретах

До недавнего времени Саудовская Аравия была одной из самых закрытых для туристов стран в мире. Попасть в это консервативное государство можно было во время паломничества, для изучения ислама или по работе. Здесь не было концертов и кинотеатров, до сих пор не существует легальных ночных клубов, а алкоголь запрещен. Однако в 2023 году королевство решило сделать ставку на туризм и потратить триллион долларов на привлечение путешественников. Что может предложить Саудовская Аравия россиянам-немусульманам — разбиралась «Лента.ру».

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Изменение стратегии

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Саудовская Аравия — самое влиятельное и богатое государство на Ближнем Востоке, лидер по добыче и продаже нефти, экспорт которой приносит бюджету около 90 процентов дохода. На протяжении долгого времени королевство не задумывалось о поиске альтернативных источников заработка.

Однако в 2016 году власти приняли стратегию Vision 2030, решив снизить зависимость от продажи энергоресурсов и сместив фокус на развитие туризма. Это принесло свои плоды. В конце 2022 года королевство стало лидером среди стран G20 по темпам роста туризма, который за три года увеличился на 121 процент.

В Саудовской Аравии рассчитывают, что к 2030 году вклад этой сферы в ВВП страны вырастет до десяти процентов. Для привлечения путешественников власти даже готовы пойти на строительство отелей по системе «все включено», а для такой консервативной страны, как Саудовская Аравия, это огромный шаг вперед.

Пока большинство туристов составляют паломники, которые приезжают совершить хажд или умру — малое паломничество с посещением святынь Мекки и Медины. Власти планируют открыть страну и для туристов-немусульман. Однако сделать это не так просто.

По законам шариата

За Саудовской Аравией закрепилась слава одного из самых закрытых мест на планете: жизнь саудовцев связана с множеством ограничений и запретов — раньше здесь не было кинотеатров, не проводились концерты, до сих пор нет легальных ночных клубов.

В королевстве действуют законы шариата. Желая предупредить путешественников, в стране опубликовали памятку с возможными штрафами за нарушения. Например, за объятия и поцелуи на улице грозит штраф в 3 тысячи риалов (64,5 тысячи рублей).

За несоблюдение дресс-кода — туристки не обязаны закрывать лицо и волосы, но должны надевать скромную одежду — в первый раз могут оштрафовать на 100 риалов (2,1 тысячи рублей), в последующие разы — на 200 риалов (4,3 тысячи рублей)

Нельзя слушать музыку и играть на музыкальных инструментах во время молитвы, пытаться пройти без очереди, публично демонстрировать Библию и другие неисламские религиозные символы в общественных местах, ввозить в страну свинину.

Довольно жесткое правило касается и ввоза алкоголя. За производство, продажу и употребление спиртного на территории королевства грозит штраф, тюрьма, наказание в виде ударов плетьми или депортация. Так что легально купить алкоголь здесь нельзя ни в отелях, ни в ресторанах, ни в магазинах.

При этом на черном рынке можно найти все — от домашнего вина до элитных алкогольных напитков, рассказывает житель Эр-Рияда Кхалед.

«Местные умудряются раздобыть спиртное. Те, кто победнее, покупают алкоголь, который гонят суданцы, но это то еще пойло. А те, кто побогаче, когда хотят оттянуться, выезжают в Турцию или Ливан. Там можно спокойно выпить и покурить, наши девушки снимают платки и надевают короткие юбки. Мы можем вместе купаться», — рассказал он.

За производство, продажу и употребление наркотиков в Саудовской Аравии грозит смертная казнь

По словам Кхаледа, в последнее время власти стали ослаблять законы для туристов.

«Раньше тем, кто путешествовал парой, но не состоял в браке, запрещалось вместе жить в номере отеля или в квартире. Сейчас для иностранцев это правило отменили. Смягчаются и другие правила. Например, раньше женщины были обязаны передвигаться по стране только в сопровождении мужчины. Теперь это отменили и для местных», — пояснил саудовец.

Либеральные традиции на Востоке

Наиболее прогрессивными в королевстве считаются города, расположенные на побережье. В пустыне и горах по-прежнему живут кланы бедуинов, привыкших следовать традициям. Так что жители Эр-Рияда и Джидды уже не удивляются женщинам без платка на улице, а вот в глубинке не обойтись без никаба — черного платка, оставляющего открытыми только глаза.

Самым свободным и либеральным городом считается культурная столица Саудовской Аравии — Джидда — с историческими застройками, многокилометровой набережной и дворцами принцев

Всего в стране 13 провинций, однако наиболее интересными для туристов считаются пять из них: Мекка и Медина, привлекающие десятки миллионов паломников со всего мира, столица королевства Эр-Рияд, Восточная провинция и Асир — горный регион на юго-западе страны, где сохранились древние деревни с традиционными постройками.

По задумке властей, новым туристическим центром должен стать мегагород будущего Неом, который собираются построить на побережье Аравийского полуострова недалеко от границы с Иорданией.

Планируется, что хайтек-мегаполис станет крупнейшим в мире наукоградом и центром притяжения для молодых ученых со всего мира, а также туристическим раем с суперсовременными зданиями, множеством роскошных отелей, бутиков, ресторанов, идеальными пляжами и довольно либеральными, по меркам королевства, нравами. Например, на пляже можно будет появиться в купальнике и даже купить алкоголь.

Что там делать россиянам

Тем не менее пока королевство мало что может предложить российским туристам-немусульманам. Ведь путешественники в жарких странах хотят не только увидеть достопримечательности, но и насладиться пляжным отдыхом, как в других ближневосточных государствах.

С мая по сентябрь температура в стране может достигать 50 градусов. Самые комфортные в это время районы — высокогорные Асир и Эль-Баха, там около 30 градусов. Поэтому в королевство лучше всего ехать с середины октября до середины апреля.

Сейчас, чтобы отправиться на курорты Красного моря, бюджетные туристы обычно выбирают Египет, более обеспеченные путешественники — Иорданию и Израиль. В районе Персидского залива наиболее популярны у россиян Абу-Даби, Бахрейн, Дубай, Катар и Оман.

Пока между Россией и Саудовской Аравией нет прямых рейсов. Попасть из Москвы в Эр-Рияд с пересадкой в Стамбуле можно за 42 тысячи рублей, в Джидду и обратно — за 52 тысячи рублей

Но главный авиаперевозчик королевства Saudia планирует в конце 2023 года запустить прямые рейсы из Джидды в российскую столицу. Ожидается для начала два-три рейса в неделю.

Власти также упростили визовую политику. Например, путешественники, бронирующие билеты Saudia, получают разрешение на въезд в страну на 96 часов. Те, кто планирует пробыть в стране больше четырех дней, могут получить электронную визу. Для этого надо подать заявку через сайт visa.visitsaudi.com, указав место размещения в королевстве и приложив фотографию.

₽11 500 стоит виза в Саудовскую Аравию

Она выдается на год и дает право въехать в королевство неограниченное количество раз, при этом каждое пребывание там не должно превышать 90 дней.

Инфраструктура развита слабо

Сложно представить, что страна подойдет туристам, которые любят ночную жизнь и расслабленный пляжный отдых. Саудовская Аравия больше придется по нраву путешественникам, интересующимся историей Востока, его этнографией и культурой.

Здесь сохранились следы древнейших цивилизаций — от времен Александра Македонского и до эпохи расцвета Османской империи. Помимо этого, в стране находятся пять объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, рассказывает Ольга, которая давно живет в Саудовской Аравии.

«Королевство планирует развивать туризм премиум-класса. Сейчас разрабатывают стратегию для очень богатых путешественников, строится очень много отелей. Но не стоит рассчитывать на отдых по типу all inclusive в Турции и Египте. Никакого алкоголя продавать не планируют. У саудовцев противоположная туристическая стратегия — они хотят, чтобы страна стала рехабом от алкогольных и других зависимостей», — объясняет Ольга.

Схожую точу зрения разделяет жена саудовца, блогер Алиса:

«Здесь есть тусовки, но без спиртного. Многим туристам алкоголь неважен, особенно в таком жарком климате. К тому же есть шикарные рестораны. Еще можно отправиться на сафари или посетить бедуинские поселения, в которых готовят кофе на песках», — рассказала она.

Анна Васильева из города Джидда признает, что пока сложно сказать, чем Саудовская Аравия может привлечь путешественников. Возможно, своим богатым культурным и историческим наследием, экзотичностью и тем, что долгое время королевство оставалось закрытым.

«Но при этом на сегодняшний день туристическая сфера — услуги, сервис, транспортная доступность — здесь в зачаточном состоянии, общественных пляжей, где можно было бы купаться в привычной для массы россиян одежде, нет. К тому же существует строгий сухой закон, дресс-код и множество ограничений — на съемку, на передвижение», — пояснила она.

Саудовец Кхалед подтверждает слова Анны. По его мнению, королевство только начинает открываться для иностранцев. «Некоторые правила и традиции Саудовской Аравии не всегда понятны людям с западным мышлением. Местная инфраструктура и общественный транспорт пока развиты довольно слабо, сотрудники сферы обслуживания гостеприимны, но при этом довольно расслаблены и никуда не торопятся», — добавил он.

Но Мария Сашинская, автор YouTube-канала о Саудовской Аравии, считает, что королевству есть что предложить россиянам.

Это красивая страна. Здесь есть и пустыня, и горы, и море. Есть растущие мегаполисы и маленькие колоритные деревеньки. А зимой даже выпадает снег. К тому же далеко не все россияне любят пить и тусить, есть ведь много русскоязычных мусульман, для которых «халяльный» отдых будет лучшим

Мария Сашинская

автор YouTube канала о Саудовской Аравии

По ее словам, власти королевства внимательно наблюдают за тем, как россияне полюбили Эмираты — Дубай и Абу-Даби.

«Культурно, гастрономически и даже где-то климатом эти государства схожи. Сервис тоже подтягивается. Саудовцы очень гостеприимные люди. Надо просто приехать и посмотреть на эту замечательную страну. Она только-только открылась миру, западных гостей здесь почти не видели. Это одно из немногих мест на земле, где все еще можно почувствовать себя путешественником, а не туристом», — уверена она.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков, однако, считает, что Саудовской Аравии предстоит еще долгая работа.