Названы места, где туристы чаще всего подхватывают всякую заразу

В популярных у туристов местах в Европе легко подхватить неприятную заразу, пишет "Медуза" со ссылкой на Forbes. Эксперты проанализировали 2.4 млн сообщений туристов, которые на курортах испытывали проблемы с ЖКТ.

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Выяснилось, что максимальные риски для отдыхающих есть на испанских, болгарских и французских курортах.

Эксперты анализировали онлайн-обсуждения туристических групп, где встречались слова "сальмонелла", "гастроэнтерит", "отравление" и т.д.

В Испании это оказались Бенидорм и Тенерифе. Про Бенидорм было 2323 онлайн-сообщения туристов, где утверждалось, что они заболели. Про Тенерифе было 1700 таких сообщений.

Солнечный берег в Болгарии "заработал" 470 постов про пищевые отравления.