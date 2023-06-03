Туристов на Бали предупредили об опасных приливах на пляжах

На Бали ожидают высокие приливные волны до и после полнолуния 4 июня по всему южному побережью, сообщает The Bali Sun. Согласно прогнозу балийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики, туристам необходимо быть осторожными на популярных у россиян пляжах Кута, Семиньяк, Нуса-Дуа и Немецком.

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Предупреждения о приливных наводнениях в этот период также касаются пляжей Бату Болонг и Баланган в районе Бадунг Ридженси. Туристы, планирующие посетить пляжи Паданг-Паданг, Нуггалан и Пандава в районе Улувату, должны быть особенно осторожны, занимаясь серфингом. В полный список пляжей в провинции Бали с предупреждениями о погоде и приливных наводнениях входит более двух десятков туристических мест.

Как отметили в агентстве, вероятность прибрежных наводнений меняется час от часа. Отдыхающим перед заходом в воду рекомендовано сначала проконсультироваться у дежурных спасателей.

При этом издание отмечает, что не на всех пляжах Бали есть круглосуточные спасатели на своих постах и не всегда действует система безопасности флагов, и советует туристам сначала пообщаться с владельцами местных пляжных киосков, которые, как правило, хорошо знают свой участок пляжа.

Метеорологи также напомнили отдыхающим, собирающимся посетить остров Нуса-Пенида, не терять бдительности. Вопрос безопасности в этом пляжном рае неподалеку от Бали уже несколько месяцев является предметом общественного обсуждения. Здесь неоднократно происходили несчастные случаи с туристами, которых уносит сильное океаническое течение.