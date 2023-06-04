Российские туристы рассказали, что цены в Турции выросли втрое

Российские туристы начали жаловаться на стремительный рост цен в Турции. Если раньше Анталья была довольно бюджетным видом отдыха, то теперь цены там поднялись в два, а то и в три раза. Об этом сообщает МК.

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Так, турист из Питера купил тур для семьи с годовалым ребенком по системе «ультра все включено» и отдал за него 152 тысячи рублей. А в июне такой тур обойдется уже в 280 тысяч.

Он отметил, что цены выросли в разы на все. К примеру, детское фруктовое пюре, которое в Москве можно купить за 40 рублей, а в Турции в пересчете на рубли оно стоит 280 рублей.

Туристка Оксана сообщила, что даже еда в Турции подорожала в несколько раз - самый дешевый гамбургер обошелся им в центре Стамбула в 130 лир (508 рублей), а обед в приличном ресторане на двоих выходит не менее 1000-1500 лир (3900-5800 рублей).