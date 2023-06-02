Отдых в Китае — 2023: сколько стоят билеты и какой курорт выбрать

С 1 июня власти Китая ввели ряд изменений, которые затронули туристов из России. Теперь путешествия в Поднебесную станут немного привлекательнее. Ответы на главные вопросы об отдыхе в Китае в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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Какие документы нужны и как оформить визу

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Для поездки в Поднебесную потребуется заграничный паспорт с визой, а также отрицательный результат ПЦР-теста и декларация о здоровье.

Загранпаспорт

К моменту въезда в страну документ должен быть действительным не менее шести месяцев.

Виза

Китай возобновил выдачу всех типов виз 15 марта. Для туристической визы нужно заполнить большую анкету, а также подготовить целый ряд документов. Среди них — загранпаспорт, гражданский паспорт, копии страниц обоих паспортов, билеты на самолет, подтверждение брони в отеле и другие (полный список документов есть на сайте посольства КНР в Москве).

Стоимость визы зависит от ее типа: однократная — 3300 рублей; двукратная — 6600 рублей; многократная — 9900 рублей. Также учтите, что тарифы могут измениться.

ПЦР-тест и декларация

Перед въездом в Китай на специальном портале нужно заполнить декларацию о здоровье. Также у туриста должен быть отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Путешественникам также стоит иметь в виду, что срок получения виз может составлять несколько месяцев. Однако в скором времени Китай может разрешить безвиз для туристических групп.

— Сейчас мы находимся в ожидании безвизовых групповых поездок, а в текущем режиме путешествие в Китай возможно только при получении визы, на которую есть определенная очередь. Раньше эта очередь составляла около двух месяцев, — рассказал «ВМ» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Как добраться до Китая в 2023 году

Основной способ попасть в Китай — самолет. Перелеты в основном осуществляют китайские авиакомпании. Из Москвы есть прямые рейсы в Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Чэнду.

Стоимость прямого рейса до китайской столицы (на июнь) — от 41 тысячи рублей, с одной пересадкой — от 36 тысяч рублей.

Какие банковские карты работают в Китае

Выпущенные в России карты Visa, Mastercard, American Express и JCB в Китае не работают. Оплату по картам российской платежной системы «Мир» в Поднебесной собираются внедрить, но когда это произойдет, пока неизвестно.

Если же вам хочется взять с собой в поездку «пластик», то можно взять с собой карты китайской платежной системы UnionPay (можно оформить в некоторых российских банках). В Китае их принимают почти везде.

Самый оптимальный вариант — закупиться перед поездкой наличными. Курс на 31 мая — 11,42 рубля за один юань.

Какие варианты отдыха есть в Китае

По сути, есть два варианта — пляжный отдых (острова Санья и Хайнань), а также познавательный туризм с посещением крупных городов, прежде всего, Пекина и Шанхая.

Опрошенные «ВМ» эксперты отмечают, что из-за трудностей с визами российские операторы сейчас почти не формируют туры на пляжный отдых.

— Мы предлагаем индивидуальные пакетные предложения. Перелеты есть в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Авиакомпании постепенно увеличивают количество рейсов, — отмечает вице-президент РСТ.

Как отмечает эксперт по туризму Николай Мельник, операторы ждут безвиз для туристических групп из России. Формально соглашение о «безвизовых поездках» было принято еще в феврале, но на деле никаких подвижек нет.

При этом в доковидные времена пляжный отдых на Санья и Хайнане пользовался у россиян спросам. По словам Мельника, эти курорты отличаются приемлемыми ценами и высоким уровнем обслуживания.

— На Хайнане есть огромное количество разных вариантов: отели, которые находятся в джунглях и предлагают горячие источники, отели на первой линии у моря. И это все стоит относительно недорого. Например, в доковидное время тур на двоих с посещением трех отелей за 15 дней отдыха обходился в 220 тысяч рублей, — рассказывает Мельник.