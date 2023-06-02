Куда можно полететь через Тбилиси и сколько это будет стоить

Грузинская авиакомпания начинает открывать все больше транзитных программ из России в Европу. Самолеты летают в столицы через Тбилиси, пересадка занимает час-полтора. Это — один из наиболее быстрых и комфортных способов добраться до Европы.

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“Рамблер” выяснил, в какие города Европы уже открыты полетные программы и сколько это будет стоить.

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Австрия

Авиакомпания летает в два города в Австрии: Вену и Грац. Пока что на сайте авиакомпании можно купить только билеты с перелетом в столицу. Стоимость на летние месяцы варьируется от 1600 до 3000 лари в одну сторону (от 49 тысяч до 92 тысяч рублей). Самые дорогие билеты приходятся на разгар лета — середину июля и начало августа.

Франция

У грузинской авиакомпании есть только одно направление во Францию, в Париж. Продажа билетов также уже открыта. Стоимость билетов в столицу Франции значительно выше и начинается от 1700 лари и заканчивается 4000 лари в одну сторону (от 52 тысяч до 123 тысяч рублей). Предположительно, это направление стало самым востребованным, поэтому цены значительно выросли. Самые дорогие билеты — в конце августа, самое востребованное время для поездок.

Кипр

Полететь с пересадкой в Тбилиси можно и в эту пляжную страну. Грузинские авиалинии доставят пассажиров в Ларнаку, но стоит отметить, что рейсов в этом направлении пока очень мало, несмотря на перспективность отдыха на Кипре летом. Самолеты летают по понедельникам и пятницам, цена составит от 1500 до 2500 лари (от 46 до 77 тысяч рублей). Пока что это направление самое дешевое, так как туристы находят альтернативу у грузинских авиакомпаний. Например, через другие города стоимость перелета значительно снижается.

Греция