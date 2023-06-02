Сколько денег понадобится туристу в Стамбуле

Любое путешествие нужно планировать заранее с учетом финансов. Какие сейчас цены на еду в Стамбуле, проживание, экскурсии и транспорт, рассказал российский путешественник на платформе «Яндекс.Дзен».

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Отели

Номер в небольшом отель в известном турецком городе можно снять за 300 лир – 1200 рублей. Дешевле только будет койко-место в общей комнате с 8 или 10 кроватями.

Еда

Завтрак обойдется путешественнику минимум в 40–50 лир (160–200 рублей). Он включает в себя шаурму или донер в небольшом кафе на остановке. На обед можно перекусить кукурузой и бубликом, 28 лир (112 рублей). На ужин стоит обязательно отведать наивкуснейший люля-кебаб. Для этого нужно найти недорогое местное кафе, где за порцию кебаба вы отдадите 100 лир (400 руб.). В порцию люля-кебаба входит овощной салат, соусы и лепешка. Их не стоит оплачивать дополнительно. Вода обойдется в 5 лир (20 рублей). Итого на еду у вас будет уходить самый минимум от 700 рублей в сутки.

Экскурсии и транспорт

Стамбул славится как бесплатными, так и платными экскурсиями. Платные стоят от 100 до 500 лир (400–2000 рублей). Однако за вход в мечети, замки, дворцы и отличные парки в городе платить приходится не везде. Иногда здесь вообще можно обойтись без денег.

Немаленькими могут оказаться транспортные расходы. Однако поселившись в отеле в центре Стамбула, можно добираться до основных достопримечательностей пешком. Для путешествия по Стамбулу вам понадобится как минимум около 500 лир, или 2000 рублей в сутки, и это с учетом того, что вы смотрите город, гуляя по нему пешком, и не покупаете экскурсий.