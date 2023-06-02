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Как оплачивать покупки в Китае

После трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса сообщение между Россией и Китаем возобновилось. Первые туристы уже побывали в Поднебесной. Но те, кто еще только планируют поездку, задаются вопросом, как теперь оплачивать покупки за границей в связи с новыми ограничениями.

Как оплачивать покупки в Китае
© РИА "ФедералПресс"

Как сообщили в туркомпании «Дороги мира», туристы могут воспользоваться двумя способами оплаты.

В Китае принимают карты UnionPay. Во Владивостоке их можно оформить в «Газпромбанке», «Примсоцбанке» и некоторых других. Карты Visa, MasterCard и «Мир» на территории КНР не работают.

Еще один способ – это наличные. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день это самый надежный способ. В турфирме порекомендовали брать с собой около 1 500 юаней на человека.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, какие услуги в Китае пользуются популярностью у приморских туристов.

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