Россиянам сообщили о старте продаж пакетных туров на Кубу

Недельный отдых на двоих составит около 200 тыс. рублей.

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Российские туроператоры начали продажу туров на Кубу для российских туристов. Путешественникам доступны прямые рейсы из России в Варадеро, которые обеспечивает авиакомпания «Россия». Стоимость туров на Кубу для двоих на одну неделю составляет почти 200 000 рублей, сообщили представители Ассоциации туристических операторов РФ.

С 1 июня прямое авиасообщение между Россией и Кубой будет возобновлено, это было подтверждено вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Coral Travel уже рассчитал пакетный тур в Кубу, включающий в себя возможность забронировать отель в Гаване. Также некоторые компании, например ПАКС, уже предлагают пляжные туры в Варадеро.