Россиянам сообщили о старте продаж пакетных туров на Кубу

Российским туристам сообщили о старте продаж пакетных туров на Кубу
Недельный отдых на двоих составит около 200 тыс. рублей.
Российские туроператоры начали продажу туров на Кубу для российских туристов. Путешественникам доступны прямые рейсы из России в Варадеро, которые обеспечивает авиакомпания «Россия». Стоимость туров на Кубу для двоих на одну неделю составляет почти 200 000 рублей, сообщили представители Ассоциации туристических операторов РФ.
С 1 июня прямое авиасообщение между Россией и Кубой будет возобновлено, это было подтверждено вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Coral Travel уже рассчитал пакетный тур в Кубу, включающий в себя возможность забронировать отель в Гаване. Также некоторые компании, например ПАКС, уже предлагают пляжные туры в Варадеро.
В ближайшее время будут доступны комбинированные туры, включающие в себя не только посещение столицы, но и других городов, таких как Кайо-Санта-Мария. Представители Anex Tour также начнут продавать туры на Кубу в ближайшее время. Все больше туристических операторов с нетерпением ожидают возобновления туризма на Кубе.