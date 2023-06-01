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Российским туристам сообщили о старте продаж пакетных туров на Кубу

Недельный отдых на двоих составит около 200 тыс. рублей.

Россиянам сообщили о старте продаж пакетных туров на Кубу
© runews24.ru

Российские туроператоры начали продажу туров на Кубу для российских туристов. Путешественникам доступны прямые рейсы из России в Варадеро, которые обеспечивает авиакомпания «Россия». Стоимость туров на Кубу для двоих на одну неделю составляет почти 200 000 рублей, сообщили представители Ассоциации туристических операторов РФ.

С 1 июня прямое авиасообщение между Россией и Кубой будет возобновлено, это было подтверждено вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Coral Travel уже рассчитал пакетный тур в Кубу, включающий в себя возможность забронировать отель в Гаване. Также некоторые компании, например ПАКС, уже предлагают пляжные туры в Варадеро.

В ближайшее время будут доступны комбинированные туры, включающие в себя не только посещение столицы, но и других городов, таких как Кайо-Санта-Мария. Представители Anex Tour также начнут продавать туры на Кубу в ближайшее время. Все больше туристических операторов с нетерпением ожидают возобновления туризма на Кубе.

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