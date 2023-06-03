Кто живет в Городе мусорщиков на окраине Каира

На окраине столицы Египта расположился район Маншият-Насир, который привлекает внимание туристов. Он окутан загадочной атмосферой древнего города, поэтому люди приезжают сюда из разных стран, чтобы посмотреть на то, как живут люди в районе, который окрестили Городом мусорщиков.

О том, что именно привлекает туристов в этом городе и как здесь живут люди, — в материале “Рамблера”.

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Город мусорщиков расположился на горе Моккатам, рядом с одной из известных достопримечательностей Каира — его цитадели. Город населяют люди, которые зарабатывают переработкой мусора. Отходы со всего Каира свозят сюда, а люди сортируют их, а потом перерабатывают.

Как появился Город мусора

В 1969 году администрация Каира попросила всех тех, кто занимается переработкой и сбором мусора, переселиться в один район. Так как эти люди относятся к коптам — религиозному меньшинству в Африке, получилось так, что представители одной группы поселились в этом самом районе.

Изначально люди здесь жили в ветхих и хрупких домах, построенных из подручных средств. С тех пор район начал обрастать кирпичными многоэтажками, а мусор начали возить на специальных тележках.

В итоге благодаря властям Каира появился целый район, который включает в себя свалку и место для жизни разных поколений людей. В нем царят свои порядки, которые сходятся с религиозными учениями коптов.

На территории Города мусорщиков расположены достопримечательности Каира. Здесь можно посмотреть Монастырь Святого Симеона Сапожника. Это святой, почитаемый коптской православной церковью. Согласно легенде, святой жил здесь в X веке и смог сдвинуть гору Мокаттам.

Как добраться и как вести себя туристам

В Маншият-Насир лучше всего приезжать в зимнее время года, так как в жару мусор начинает разлагаться гораздо быстрее, поэтому улицы заполняют неприятные запахи. Опытные туристы советуют лайфхак — надевать медицинскую маску.

Гулять по району в одиночестве туристам не стоит. Во-первых, здесь никто не знает английского и выйти вам не помогут. Во-вторых, здесь плохо ловит интернет, а карты не работают. Здесь действительно очень просто заблудиться из-за большого количества узких улиц и тупиков. На окраине города стоят водители тук-туков, за небольшую сумму денег они будут готовы провести вас сквозь район к основной достопримечательности.