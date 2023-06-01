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Самые живописные места на Шри-Ланке: видео

Остров Шри-Ланка – это отличное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотами природы.

В первую очередь на Шри-Ланку едут, чтобы отдохнуть на чистейших пляжах Индийского океана с белым песком и прозрачной водой. Пляж Мирисса считается одним из самых красивых на острове. Он находится к югу от Коломбо и является одной из точек, откуда можно понаблюдать за китами.

Также на острове есть множество исторических и культурных достопримечательностей, таких как храмы, дворцы и старинные города. Визитной карточкой острова давно стал Девятиарочный мост, по которому несколько раз в день ходят поезда. Он был построен более 100 лет назад и с тех пор ни разу не реставрировался, сохранив первоначальную архитектуру. Об этих местах рассказала блогер @Dva_rukzaka_ на своей странице в TikTok.

Индонезийский остров, о котором мало кто знает

Подробнее об остальных живописных местах, которые стоит посетить на Шри-Ланке, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где находятся самые красивые водопады.

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