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Почему из всех эмиратов стоит отдохнуть в Шардже

Отправляясь на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, чаще всего туристы решают остановиться в Дубае. Однако, планируя отдых в ОАЭ, заядлые путешественники советуют также обратить внимание на Шарджу.

Почему из всех эмиратов стоит отдохнуть в Шардже
© Unsplash

Этот эмират не уступает Дубаю по количеству достопримечательностей и развлечений. При этом в Шардже гораздо меньше людей, и это отнюдь не единственное ее преимущество.

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Подробнее о том, почему вам следует провести отпуск в Шардже – в материале "Рамблера".

Отели

ОАЭ, в целом, весьма дорогая страна, но самые "кусачие" цены вы наверняка обнаружите в Дубае. При этом в Шардже цены заметно демократичнее, а сервис остается на уровне. Так, стоимость номера на двоих в трехзвездочном отеле стартует от трех тысяч рублей. При этом комнату у местных жителей можно и вовсе снять в два раза дешевле.

Шоппинг

Где искать настоящий восточный базар, как не в Арабских Эмиратах? В Шардже расположен один из самых известных – голубой рынок "Аль-Маркази", который славится своим золотом и антиквариатом. Если вы из тех, кто возвращается из путешествия с чемоданом сувениров, непременно загляните в "Сердце Шарджи" – здесь находятся три рынка, где можно приобрести национальную одежду, ковры, парфюм и различные изделия ремесленников.

Архитектура

Шарджа поражает многообразием своей архитектуры. Здесь и старинные крепости, и небоскребы, и мечети, и дворцы. Но и это еще не все: любители древности в Шардже смогут изучить руины португальского форта, а в деревне Наджд Аль-Максар сфотографироваться на фоне традиционных глиняных домов.

Музеи

Спрятаться от жары в Шардже можно в многочисленных музеях. Но будьте избирательны – обойти все за одну поездку вряд ли удастся, музеев здесь очень много. Особенно выделяются Археологический музей, Музей исламской цивилизации, Художественный музей, геологический парк "Бухейс", а также Музей старого аэропорта.

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Природа

Именно в Шардже расположился сафари-парк, который считается крупнейшим за пределами Африки. Здесь воссоздали 12 сред обитания и заселили их тысячами животных, в числе которых львы, носороги, буйволы, слоны, крокодилы и не только.

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