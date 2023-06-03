Что не так с двухзвездочными отелями

Любой опытный путешественник знает, что чем больше у гостиницы звезд, тем лучше. Максимальное количество — пять, но в некоторых случаях отелям дают больше. Стандарты пятизвездочных отелей известны всем: программа “Все включено”, близость к морю, наличие нескольких бассейнов и дополнительных развлечений.

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А вот о том, какие стандарты нужны для двухвездочных отелей, известно не так много. Как правило, туристы понимают под этим хостелы или подобные гостиницы с низким уровнем комфорта. На самом деле, это не так. Двухзвездочные отели — отдельная категория гостиниц со своим уровнем комфорта. О том, чем отличаются двухзвездочные отели, — в материале “Рамблера”.

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Что такое звездность и насколько это важно

Звездность отелю присваивают определенные организации, которые работают на территории разных стран. Как правило этим занимаются ассоциации отельеров и представителей туристического бизнеса. Отель оценивают на более чем 300 различных критериев, после чего определяет его оценку.

Однако стоит помнить, что не все отели изъявляют желание проходить проверку. Многие работают без количества звезд, а по качеству услуг не уступают пятизвездочным отелям. Бывает и обратная ситуация — отель проходит проверку, а потом сотрудники расслабляются и качество услуг в таком случае оставляет желать лучшего. Поэтому при выборе отеля стоит обращать внимание на количество звезд, но окончательное решение стоит принимать самостоятельно.

Какие критерии у двухзвездочных отелей

Такие гостиницы называют “туристический класс” и рассчитаны они на несколько ночей, а не на полноценный отдых. Большинство двухзвездочных отелей расположены в Европе на туристических маршрутах, когда группа переезжает из одного номера в другой.