$80.88-0.0987.10+0.52

Что не так с двухзвездочными отелями

Любой опытный путешественник знает, что чем больше у гостиницы звезд, тем лучше. Максимальное количество — пять, но в некоторых случаях отелям дают больше. Стандарты пятизвездочных отелей известны всем: программа “Все включено”, близость к морю, наличие нескольких бассейнов и дополнительных развлечений.

Что не так с двухзвездочными отелями
© Unsplash

А вот о том, какие стандарты нужны для двухвездочных отелей, известно не так много. Как правило, туристы понимают под этим хостелы или подобные гостиницы с низким уровнем комфорта. На самом деле, это не так. Двухзвездочные отели — отдельная категория гостиниц со своим уровнем комфорта. О том, чем отличаются двухзвездочные отели, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Что такое звездность и насколько это важно

Звездность отелю присваивают определенные организации, которые работают на территории разных стран. Как правило этим занимаются ассоциации отельеров и представителей туристического бизнеса. Отель оценивают на более чем 300 различных критериев, после чего определяет его оценку.

Как выбрать отель, если вы едете на отдых с детьми

Однако стоит помнить, что не все отели изъявляют желание проходить проверку. Многие работают без количества звезд, а по качеству услуг не уступают пятизвездочным отелям. Бывает и обратная ситуация — отель проходит проверку, а потом сотрудники расслабляются и качество услуг в таком случае оставляет желать лучшего. Поэтому при выборе отеля стоит обращать внимание на количество звезд, но окончательное решение стоит принимать самостоятельно.

Какие критерии у двухзвездочных отелей

Такие гостиницы называют “туристический класс” и рассчитаны они на несколько ночей, а не на полноценный отдых. Большинство двухзвездочных отелей расположены в Европе на туристических маршрутах, когда группа переезжает из одного номера в другой.

Войдя в номер, вы можете обратить внимание на то, что его размеры значительно меньше, но при этом туалет и ванная находятся внутри номера. Обязательно есть постельное белье и полотенца, а также телевизор и телефон. Как правило в таких отелях предлагают только завтрак, никаких “Все включено” здесь нет. В некоторых могут предлагать двухразовое питание с завтраком и ужином. Дело в том, что такие услуги не пользуются популярностью у постояльцев, поэтому формат “Все включено” остается невыгодным для таких отелей. На завтрак предлагают тосты, хлопья, колбасу, сыр, фрукты, сладкую выпечку, а также чай, кофе и соки. Горячая пища появляется редко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий