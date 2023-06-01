6 особенностей жизни в Нидерландах, которые поражают туристов

Нидерланды – удивительная страна, которая ежегодно привлекает миллионы туристов. Путешественники наслаждаются здесь сказочной архитектурой, благоустройством городов, гостеприимством местных жителей и неповторимой культурой.

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Однако, как и в любом государстве, в Нидерландах есть свои особенности, к которым давно привыкли голландцы, но которые вводят в ступор туристов.

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Подробнее об этих особенностях – в материале "Рамблера".

Писсуары на улицах

На одной из улиц Амстердама можно наткнуться на писсуары –это арт-объект, который смело можно использовать по прямому назначению. Мужчинам, справляющим нужду здесь, скучать не придется: над писсуарами установлены мониторы, где транслируются аудиовизуальные произведения художника Камиэля Ронгена.

Домашние роды

Акушерку на дом можно вызвать легко, а главное, бесплатно, поэтому многие женщины в Нидерландах предпочитают рожать дома. По мнению местных жителей, такой трепетный процесс, как роды, лучше проживать в родных стенах. Кроме того, считается, что в привычной обстановке женщине куда проще расслабиться.

Прямолинейность

Нидерландцы не любят ходить вокруг да около, поэтому спокойно задают откровенные вопросы даже едва знакомому человеку. То же самое касается романтических встреч: отправляясь на первое свидание с голландцем, будьте готовы к тому, что он не станет юлить, а прямо скажет, нравитесь вы ему или нет.

Тату в музее

В музее Рембрандта в Амстердаме любой желающий может набить татуировку по мотивам картин художника. Данный проект призван приобщить посетителей к искусству. Кроме того, посредством тату люди как бы выражают дань уважения мастеру.

Нетерпеливость

Голландцы – крайне нетерпеливый народ. Именно поэтому местные жители довольно часто пытаются пролезть вперед очереди в супермаркете или на концерте. Разумеется, сделав кому-то замечание, вы не получите ответ, который вас удовлетворит.

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