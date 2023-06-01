Нудистов заставят заплатить за секс на пляже
Посетителей нудистского пляжа в Нидерландах будут штрафовать за секс на пляже. Как сообщает Dutch News, власти озаботились данной проблемой.
После жалоб местных жителей власти города Вере в регионе Зеландия пообещали ужесточить наказание для пар, которые занимаются сексом на пляже для нудистов в заповеднике Ораньезон. Секс в публичных местах в Нидерландах запретили уже давно, однако теперь вместо предупреждения нарушителей в Ораньезоне заставят заплатить крупный штраф.
Мэр Фредерик Скувенаар рассказал, что городские власти получают от местных жителей от 25 до 30 жалоб в год в связи с сексуальной активностью на пляже.
Вокруг пляжа уже установили восемь щитов с красноречивыми запретительными знаками, на которых изображены две перечеркнутые пары стоп, направленные друг к другу и символизирующие половой акт.
При этом владельцы местных кафе и закусочных удивлены таким шагом властей и отрицают, что ситуация с публичным сексом усугубилась в последние годы. Напротив, они считают, что принятые меры могут привести к обратным последствиям: люди из других областей и городов узнают, что пляж Ораньезон — это удобное место для секса на природе. К тому же некоторые полагают, что за жалобами стоят не обычные горожане, а местное сообщество ортодоксальных протестантов.