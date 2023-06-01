Куда поехать на море летом 2023 года

Каждый шестой россиянин в 2023 году признался, что лучшим видом отдыха для него является поездка на море.

В числе популярных отечественных направлений в этом году — Крым и Краснодарский край, а для отдыха за границей — Турция и страны, куда не нужна виза и есть прямые рейсы из России.

Большинству туристов при выборе места отдыха важно, есть ли на курорте теплое море и нужен ли для путешествия сертификат о вакцинации.

Несмотря на внешние обстоятельства, турагентства предлагают широкий выбор направлений как внутри России, так и за пределами страны. Причем в обоих случаях можно подобрать тур на любой вкус и кошелек с возможностями отдыха для детей и взрослых.

Где провести отпуск летом 2023 года, чтобы не оформлять визу, и как купить самые выгодные туры на море — в материале «Ленты.ру».

Где отдохнуть в России летом 2023 года?

Одна из главных причин провести отпуск в России — простота такого варианта: в этом случае не нужны виза, сертификат о вакцинации и знание иностранного языка, а еще отечественные курорты предлагают широкий выбор развлечений для детей и взрослых. Тем, кто решит остаться летом в стране, в первую очередь стоит учесть, что все направления внутреннего туризма условно можно разделить на две категории. Первая — мини-путешествия — хорошо подходят для тех, кто хочет просто посвятить отдыху выходные или три-четыре дня.

Мини-путешествия по России

По словам гендиректора туроператора «Авантур» Ольги Патоки, при выборе путешествия в таком формате в первую очередь стоит обратить внимание на Санкт-Петербург, Карелию, Калининград и Казань.

Туристы, приезжающие в Петербург, Калининград или Казань, исследуют в основном город, где можно увидеть как современные, так и старинные достопримечательности. Например, в Петергофе летом на многочисленных ярких клумбах распускаются цветы, а в Калининграде можно искупаться в море. Карелия же привлекает в основном природой.

Что можно посетить в Карелии: горный парк Рускеала;

водопады Ахинкоски;

заповедник на острове Кижи;

водопад Кивач;

Валаамский монастырь;

Ладожское озеро;

Беломорские петроглифы;

военный комплекс «Гора Филина»;

старинная деревня Кинерма.

Куда поехать на море в России?

Если же есть желание провести полноценный отпуск, занимающий одну-две недели, то подходящие варианты — курорты Крыма и Краснодарского края. Там есть теплое море (особенно в июле и августе) и красивая природа. На Азовском море хорошо планировать отдых с детьми: оно мелкое, и там пологие песчаные пляжи.

Одним из самых популярных российских курортов в 2023 году остается Сочи — там много разных активностей, а кроме того, работает аэропорт, — Ольга Патока, генеральный директор туроператора «Авантур».

Одним из самых популярных туристических мест на курорте является «Сочи Парк», входящий в Топ-25 лучших парков развлечений Европы. В нем есть дельфинарий, потому место отлично подходит для детей и взрослых.

45 000 рублей стоит самый дешевый тур в Сочи на 10 дней в 2023 году, по данным АТОР

Другой интересный вариант для тех, кто хочет провести отпуск в Крыму и Краснодарском крае, — это Анапа. Сюда приезжают на отдых с детьми потому, что курорт отличает теплое море, красивая природа, относительно низкие цены на отдых и многое другое. Собираясь туда, стоит помнить, что аэропорт города по-прежнему закрыт, потому добираться в Анапу нужно на поезде или на машине.

Где отдыхать любителям пляжного и активного отдыха?

Анапа

Выбирая место, где отдохнуть в начале лета, июле и августе, нужно понимать, какой именно отдых предпочтительнее — пляжный или активный. Если рассматривать Крым и Краснодарский край, то там есть варианты на любой вкус. Та же Анапа, по мнению Ольги Патоки, ничуть не уступает таким популярным турецким курортам, как Бодрум и Мармарис: здесь есть и теплое море, и множество кафе и баров, и красивая природа.

Помимо пляжного отдыха, в Анапе туристы могут съездить на экскурсии — в Большой Утриш, на Кипарисовое озеро и в Абрау-Дюрсо. Также можно полетать на параплане и покататься на джипах в окрестностях города, — Ольга Патока, генеральный директор туроператора «Авантур».

Сочи

Но если есть желание отправиться в Крым и Краснодарский край за активным отдыхом, Патока советует присмотреться не к Анапе, а к Сочи. Здесь туристы могут найти больше возможностей для этого. В то же время пляжи Сочи не совсем подходят для детей: несмотря на теплое море, здесь довольно крупная галька и резкий рельеф дна.

59 000 рублей стоит самый дешевый тур на двоих в горный кластер Сочи в июне 2023 года, по данным АТОР

Зато в Сочи очень красивая природа: насладиться ею можно, к примеру, отправившись в горы на джипинг. Кроме того, одной из главных причин для отдыха в районе Сочи как зимой, так и летом, с июня по август, уже много лет остается Красная Поляна. Здесь туристы могут гулять по горным тропам, посмотреть на водопады и прокатиться на канатной дороге.

Так что если туристы принимают решение провести отпуск в России, у них будет немало вариантов. При этом цены на отдых внутри страны ниже, чем за рубежом.

Куда поехать в отпуск за рубеж летом 2023 года?

В этом году российские туристы могут поехать на отдых не только в Крым и Краснодарский край. По словам заведующей кафедрой управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса РАНХиГС Санкт-Петербурга, профессора Марины Морозовой, одним из самых популярных зарубежных направлений — причем как в начале лета, так и в июле и августе — у россиян по-прежнему остается Турция.

Турция

Туры в Турцию, в том числе на такие курорты, как Бодрум и Мармарис, популярны среди тех, кто хочет насладиться доступным отдыхом за границей. Сюда приезжают потому, что в Турции есть теплое море, живописный подводный мир, красивая природа, активности для взрослых и детей, комфортабельные отели и многое другое.

101 000 рублей стоит самая дешевая путевка на двоих в пятизвездочный отель Антальи в июне 2023 года, по данным АТОР

Кроме того, для отдыха в Турции виза не нужна — находиться в стране российские туристы могут свободно в течение 60 дней с момента въезда. Туры в Турцию востребованы еще и потому, что их отличают сравнительно невысокие цены на отдых (ниже, чем туры в Египет или туры в ОАЭ), в эту страну летает много прямых рейсов из России и там не требуется сертификат о вакцинации.

Тем не менее слетать в Турцию в 2023 году будет значительно дороже, чем годом ранее. Из-за высокой инфляции в стране подорожали продукты и услуги, а значит, и размещение в отелях. Так, путевка в самый дешевый трехзвездочный турецкий отель на двоих с завтраками стоит от 85 тысяч рублей, в четырехзвездочный по системе «все включено» — от 104 тысяч рублей.

Впрочем, в нынешнем сезоне Турция скорее переоценена. Зато набирает популярность Абхазия, а ОАЭ старается компенсировать летнюю жару хорошими ценовыми предложениями и специальными семейными программами, — Марина Морозова, завкафедрой управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса РАНХиГС.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Туры в ОАЭ в этом году тоже остаются одними из самых популярных среди российских путешественников. Но для тех, кто хочет отдохнуть в мягком климате, это направление вряд ли подойдет: в начале лета, в июле и августе там царит настоящая жара. Климат здесь куда жарче и засушливее, чем в таких местах, как Крым и Краснодарский край: температура воздуха на некоторых курортах летом поднимается выше 40 градусов Цельсия.

Зато туристы, покупающие туры в ОАЭ, всегда могут рассчитывать на по-настоящему теплое море. А учитывая, что в эту страну летает достаточно много прямых рейсов из России, туры в ОАЭ нынешним летом очень востребованы среди россиян.

82 000 рублей стоит самый дешевый тур в ОАЭ в начале июня 2023 года, по данным АТОР

Необычные направления для отдыха летом 2023

Саудовская Аравия

Если хочется устроить себе отдых за границей, но привычные курорты — такие как турецкие Бодрум и Мармарис — уже не привлекают, можно рассмотреть более экзотический вариант. В качестве одного из таких небанальных направлений Марина Морозова называет королевство Саудовская Аравия.

До недавнего времени это страна была очень закрытой. Но сейчас у нее есть потрясающая программа развития городов будущего и курортов Красного моря, которые отличает уникальный подводный мир, — Марина Морозова, завкафедрой управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса РАНХиГС.

Иран

Из других необычных направлений Марина Морозова выделяет Иран. Несмотря на мусульманскую сдержанность и даже некоторую строгость, в этой стране потрясающая местная культура. Здесь туристы как в начале лета, так в июле и августе могут совместить пляжный отдых с шопингом.

При этом цены на отдых в Иране относительно доступны. Одна из главных причин для того, чтобы отправиться в эту страну, — побережье Персидского залива (остров Киш) и даже Каспийского моря. Тут можно вспомнить и про соседа Ирана — Азербайджан с его возможностями пляжного отдыха на Каспии.

Острова

Задумываясь об отдыхе за границей, можно рассмотреть и направления, куда нет прямых рейсов из России. К такой «пересадочной» экзотике Марина Морозова относит Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Карибские курорты, Шри-Ланку, острова Малайзии и Индонезии, а также Филиппины. Одна из главных причин рассмотреть эти направления — богатый подводный мир, который придется по душе любителям дайвинга.

206 000 рублей стоит минимальный тур на Мальдивы в начале июня, по данным АТОР

Какие острова принимают российских туристов: Мальдивы;

Бали;

Родос;

Сейшелы;

Мадагаскар;

Маврикий;

Крит;

Куба;

Канары;

Шри-Ланка;

Фиджи;

Ямайка;

Мадейра;

Филиппины;

Занзибар;

острова Вьетнама и Таиланда: Фукуок, Ко Тао, Пхи-Пхи и другие.

Марокко

Путешественник и блогер Яна Грицева советует тем, кто раздумывает над отдыхом за границей, присмотреться к королевству Марокко. Эта живописная страна с богатой историей и уникальной атмосферой подарит туристам незабываемые впечатления. Кроме того, для путешествий в Марокко виза не нужна, не нужен и сертификат о вакцинации.

Среди мест, которые обязательно стоит посетить в Марокко, Яна Грицева особо выделяет Касабланку (экономическую столицу страны), город Шефшауэн с его уникальными голубыми домами и улицами, а также Фес — один из старейших городов мира.