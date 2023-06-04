Места в Египте, куда не возят туристов

Египет — очень популярное направления для отдыха у туристов. В прошлом году на курортах страны отдохнул почти миллион россиян. Обилие туристов особенно заметно, когда приезжаешь посмотреть на главные достопримечательности: пирамиды, Долину царей, Луксорский храм.

Но в Египте есть также места, куда вас не привезут на туристическом автобусе и где не встретишь толпы отдыхающих. Добираться до них придется самостоятельно. Что это за места? Рассказываем в материале "Рамблера".

Долина китов Вади-аль-Хитан

Christoph Rohner/commons.wikimedia.org

Вади-аль-Хитан внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше долина была дном мирового океана Тетис, а сейчас это пустыня, куда можно приехать, чтобы посмотреть на останки древних китов вымершего вида Archaeoceti, живших 35-45 миллионов лет назад. Долина китов находится недалеко от Каира — примерно в 150 километрах.

Белая пустыня

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Белая пустыня находится востоке пустыни Сахара, в 500 километрах от Каира. Много миллионов лет назад она тоже была дном океана, а сейчас похожа на что-то инопланетное. На фотографиях выглядит, будто на песке лежит снег, но на самом деле это меловые карстовые образования. Рядом с Белой пустыней есть еще не менее впечатляющая Черная. Там раньше был действующий вулкан, а теперь на его месте остались только камни и черный песок.

Крепость Шали

Jennysabra/commons.wikimedia.org

Древняя полуразрушенная крепость Шали находится в центре оазиса Сива. Это гигантский лабиринт различных строений из кершефа — смеси соли с камнями и глиной. Древний город окружен стеной только с одним входом под названием "Баб Аншал". Еще там есть две мечеть и шесть колодцев, которые снабжали жителей питьевой водой.

Соленые озера

Кадр из видео