На Бали ввели 12 рекомендаций и 8 запретов для иностранцев

Губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из двенадцати рекомендаций и восьми запретов специально для иностранных туристов. Среди прочего в списке есть запрет лазать по священным деревьям, использовать пластиковые пакеты и фотографироваться в нескромной одежде в священных местах. Все эти правила вступают в силу сегодня, 31 мая, сообщает индонезийский портал Detik.

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Чтобы озвучить свои пожелания, Бали Костер созвал специальную пресс-конференцию. По его словам, кроме перечисленного выше, туристам также запрещается "выбрасывать мусор без разбора" и загрязнять водоемы страны. Кроме того, наказываться будут "грубость, невежливое поведение, создание шума и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и гидам напрямую или косвенно через социальные сети".

Под запрет попала также торговля артефактами и священными предметами.