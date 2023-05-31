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На Бали ввели 12 рекомендаций и 8 запретов для иностранных туристов

Губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из двенадцати рекомендаций и восьми запретов специально для иностранных туристов. Среди прочего в списке есть запрет лазать по священным деревьям, использовать пластиковые пакеты и фотографироваться в нескромной одежде в священных местах. Все эти правила вступают в силу сегодня, 31 мая, сообщает индонезийский портал Detik.

На Бали ввели 12 рекомендаций и 8 запретов для иностранцев
© Российская Газета

Чтобы озвучить свои пожелания, Бали Костер созвал специальную пресс-конференцию. По его словам, кроме перечисленного выше, туристам также запрещается "выбрасывать мусор без разбора" и загрязнять водоемы страны. Кроме того, наказываться будут "грубость, невежливое поведение, создание шума и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и гидам напрямую или косвенно через социальные сети".

Под запрет попала также торговля артефактами и священными предметами.

Что касается 12 рекомендаций для иностранных туристов, среди них значатся посещение достопримечательностей исключительно в сопровождении гида, имеющего лицензию; обмен валюты у уполномоченных операторов по обмену денег (KUPVA) и, наконец, вождение машины в соответствии с законами и правилами, действующими в Индонезии.

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