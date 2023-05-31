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Россиянам сообщили, какие отели в ОАЭ размещают детей бесплатно

Ежегодно с мая по сентябрь некоторые отели в ОАЭ не требуют платить за детей. Акция под названием Kids Go Free действует примерно в 60 % случаев, сообщили российские туроператоры.

Какие отели в ОАЭ размещают детей бесплатно
© РИА "ФедералПресс"

Больше всего отелей, которые размещают детей бесплатно, находится в Дубае, Фуджейре и Рас-эль-Хайме. Как правило, речь идет о пятизвездочных номерах или гостиницах класса люкс.

Помимо того, что дети могут жить бесплатно, им предоставляется питание. В каждом отеле разные условия, однако зачастую акция распространяется либо на ребенка до 5 лет, либо до 12 лет.

В некоторых отелях есть возможность не платить за детей и до 14 лет, но такие предложения попадаются редко, пишет Ассоциация туроператоров России. Один из таких – Atlantis The Palm 5* в Дубае на острове Палм-Джумейра. Средняя стоимость номера за ночь составляет 40 тысяч рублей.

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