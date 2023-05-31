5 причин, по которым могут не выпустить за границу в 2023 году

Этим летом некоторые россияне не смогут уехать отдохнуть за границу из-за новых законов.

Теперь проблемы могут возникнуть не только у должников и людей, которые допущены к государственной тайне, но и у новых категорий граждан. Пять причин для запрета на выезд перечислил NEWS.ru.

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Повестка

С апреля этого года у всех мужчин, а также у военнообязанных женщин, появилось новое ограничение на выезд. Теперь повестка будет считаться врученной человеку спустя семь дней после того, как ему отправили заказное письмо, или же разместили документ на портале госуслуг. С этого момента гражданину запрещается покидать пределы страны.

Проблемы с загранпаспортом

Недавно Госдума приняла поправки в федеральный закон о порядке выезда из РФ. Там появился перечень случаев, при которых заграничный паспорт будет считаться недействительным. В частности, это утрата, прекращение гражданства или невозврат из служебной командировки.

Также такие паспорта будут аннулировать в случае:

Смерти владельца;

Его неполучения;

Отказа от передачи на хранение в уполномоченные орган или организацию;

Оформления на похищенном бланке.

Также правительство выпустит отдельное постановление, в котором обновит условия, при которых загранпаспорт считается непригодным. Сейчас это нарушение элементов защиты, нарушение целостности документа или его износ.

Отметим, что если страница паспорта будет просто порвана или от нее был оторван кусочек не больше размера штампа, то на границе скорее всего об этом спросят, но из России выпустят.

Долги и уголовная ответственность

Если человек попал в базу должников, его могут не выпустить из страны. Сегодня судебные приставы имеют право ограничить выезд за границу на основании решения суда, если у туриста:

Долг по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда от 10 тысяч рублей, или любой другой долг от 10 тысяч рублей, если его не погасили в течение двух месяцев со дня окончания срока на добровольную уплату;

Любой долг от 30 тысяч рублей;

Другие обязательства — например, уклонение от передачи ребенка после развода.

Также страну не могут покинуть банкроты, а также те, кто находится под следствием и обвиняется по одной из статей УК РФ или получил срок, в том числе условный.

Выезд с ребенком без сопровождения второго родителя

Если родитель хочет поехать на отдых в другую страну вместе с ребенком, то ему нужно получить согласие на выезд от другого родителя. Российских пограничников редко настораживает, что дети путешествуют только с одним из родителей, но в некоторых странах, в том числе Евросоюза, с этим могут возникнуть проблемы.

Также документ нужен в том случае, если ребенок едет с родственниками, воспитателями, школьными учителями и гидами.

Доступ к гостайне

Для граждан, которые работают с государственной тайной, все еще действуют ограничения на выезд. Если человек работает с информацией особой важности, то решение принимает специальная межведомственная комиссия. Она учитывает страну посещения, сроки путешествия и его цель. У некоторых сотрудников нет даже такой возможности — обычно это указывается в трудовых договорах.