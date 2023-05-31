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Турция боится, что Грузия отберет у них туристов из России

В Турции обсуждают вопрос нового конкурента, который может забрать у турок множество российских туристов. Там задаются вопросом, сможет ли Тбилиси занять место Стамбула в трансферных рейсах из России в Европу, сообщает издание Turizm Gazetesi.

Турция боится, что Грузия отберет у них туристов из России
© FBM.ru

Нацперевозчик Грузии Georgian Airways заявил, что намерен создать для граждан России альтернативный пересадочный хаб, чтобы открыть им доступ в Европу. Таким образом, путешественники из РФ смогут посещать Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники, через Тбилиси.

«Техническая инфраструктура Тбилисского аэропорта будет недостаточной, а Тбилисский международный аэропорт не соответствует стандартам, предъявляемым к международному хабу», – успокаивают себя турецкие эксперты.

Помимо этого в Турции увидели второй тревожный симптом – туроператоры ведут переговоры о сотрудничестве с Georgian Airways по стыковке рейсов в Европу с Грузией. О рассмотрении стыковочных рейсов из Тбилиси уже сообщили в Fun&Sun и PAC Group.

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