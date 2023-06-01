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Турист из России был удивлен ценами на еду в супермаркете в Стамбуле

Продуктовые цены в Турции приблизительно такие же, как в ЕС, а кое-где даже ниже, но в Стамбуле все иначе, рассказал турист из РФ, пишет "Турпром".

Турист из России был удивлен ценами на еду в супермаркете в Стамбуле
© Banki.loans

Россиянин заглянул в городской супермаркет и перевёл цены в рубли.

Хлеб в Стамбуле стоит примерно 23 рублей - почти вдвое меньше, чем в РФ. Макаронные изделия стоят в районе 30 рублей.

Но есть и категории продуктов, которые в Турции дороже, чем в РФ.

"Так, за десяток яиц там просят 158 рублей, а за мешок сахара весом в 5 килограммов – 423 рубля. Самая дешевая колбаса с сомнительными добавками и приправами и полностью соевая стоит 224 рубля, а варианты с небольшим добавлением мяса – 460 рублей".

В городе есть и бюджетные магазины, например, Bim и Sok, там еда стоит дешевле.

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