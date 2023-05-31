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Москвичка раскрыла причины переехать из России в Турцию

Причины переехать из России в Турцию «Мосленте» раскрыла москвичка Виктория Левина, последние полгода проживающая в Стамбуле. Она назвала Турцию максимально доступной для этого страной.

Москвичка раскрыла причины переехать из России в Турцию
© Мослента

«Есть в Турции некий околоевропейский душок. Если переезжать в страны бывшего Советского союза, особой разницы с Россией не почувствуешь. Но Стамбул — это та самая "заграница". Тут ты ощущаешь себя по-другому, а ведь цель переезда в этом и заключается», — отметила Левина.

Москвичка рассказала, что ей переезд в турецкий город дался максимально легко: виза для въезда в страну не требуется, а получить ВНЖ удалось очень просто и быстро. Более того, в Стамбуле есть развитое русское коммьюнити.

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