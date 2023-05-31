Москвичка раскрыла причины переехать из России в Турцию

«Есть в Турции некий околоевропейский душок. Если переезжать в страны бывшего Советского союза, особой разницы с Россией не почувствуешь. Но Стамбул — это та самая "заграница". Тут ты ощущаешь себя по-другому, а ведь цель переезда в этом и заключается», — отметила Левина.