За чем стоит ехать на Кубу и что ждет туристов из России

В ближайшее время авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять регулярные рейсы на Кубу. Кроме того, на кубинских курортах можно будет расплачиваться картами "Мир". О том, что ждет российских туристов на Острове свободы, "РГ" рассказали эксперты.

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О расширении торгово-экономического и банковского сотрудничества, в том числе использовании на Кубе карт "Мир", говорили давно, и вот на днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко и его кубинский коллега Рикардо Кабрисас провели в Гаване заседание соответствующей Межправкомиссии. Одновременно стало известно, что в столице этой страны открылся Центр изучения русского языка, где сотни кубинцев уже в ближайшее время смогут изучать его совершенно бесплатно. А с конца мая планируется увеличить количество прямых чартерных рейсов: вместо существующих двух Nordwind планирует выполнять 4 рейса в неделю на курорт Варадеро и 2 - на Кайо-Коко. Что касается "Аэрофлота", он возобновляет регулярные полеты на Кубу с 1 июля. Сначала запустят два рейса в неделю на Варадеро, потом их количество может быть увеличено. О том, зачем стоит лететь на Остров Свободы "Неделя" поговорила с экспертом по туризму Майей Котляр.

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Майя Исааковна, до сих пор на Кубу летала авиакомпания Nordwind. Что нам дает возобновление полетов "Аэрофлота"?

Майя Котляр: Во-первых, это дает нам расширение регулярного авиасообщения. До сих пор были только чартерные рейсы на основе индивидуальной договоренности Росавиации с кубинской стороной. А сейчас можно сказать, что ситуация приобрела более официальный характер - Куба теперь открыта для россиян. Если данный опыт будет положительным, со временем число рейсов будет расти. Во-вторых, потепление партнерских отношений с Кубой, ведь российская экономика там тоже представлена, так что в этой стране заинтересованы в привлечении наших инвесторов. В-третьих, это дает рынку понять, что у России есть мощности для таких перелетов. Все-таки Карибы - это очень дальние перелеты - от 12 до 14 часов. Это дальше, чем, скажем, Таиланд, куда лететь 9 часов. И это дает возможность показать всему миру, что Россия выходит на новые рынки, что наши авиакомпании в состоянии запускать туда прямые рейсы на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Возможно, и другие страны, увидев, что все нормально, что это безопасно, потянутся за Кубой.

Но лететь 14 часов, чтобы искупаться в море, захочет не каждый…

Майя Котляр: Да, и я не знаю, есть ли смысл лететь так далеко, если хочется просто красивого моря, когда есть те же Мальдивы, Таиланд, Сейшелы и так далее. Стоимость билетов будет сопоставимой - порядка 70-80 тысяч рублей. При этом сервис на Кубе, как правило, посредственный, гостиницы - ну очень так себе. Мы отправляли туристов в самые лучшие отели уровня пять звезд. Но они не дотягивают до общепринятых стандартов качества. Если вы готовы закрыть на этот нюанс глаза, если вас не очень волнует, скажем, свежесть полотенец и чистота белья, - можно ехать. А вот насчет того, стоит ли любителям изысканного отдыха и высоких стандартов лететь 14 часов, я не уверена.

Так стоит ли ехать на Кубу?

Майя Котляр: Остров свободы - это сочетание колорита с экскурсиями и погружением в историю. Я всегда говорю, что на Кубу стоит ехать ради Кубы. Это уникальная среда обитания, культура, и прозрачное очень красивое море. Если вас интересует именно это сочетание, то ехать стоит.

А как сейчас обстоит дело с обменом валюты?

Майя Котляр: Тут нет ничего сложного. Те, кто покупает путевки в эту страну, едут в отели, где, как правило, все включено. Им не нужно никуда выходить. На Кубе, как известно, дефицит многих товаров, поэтому за пределами отеля возможности туриста сильно ограничены. Но если возникнет такая потребность, там есть обменные пункты. Причем с августа 2022 года там снова можно обменивать доллары. Кроме того, появилась информация, что в некоторых банкоматах можно снять деньги с карты "Мир". Правда, расплачиваться этими картами на месте пока нельзя. Но они этот вопрос прорабатывают, и я думаю, что через несколько месяцев он будет решен. Тем не менее нужно учитывать, что мы имеем дело с социалистической экономикой, в супермаркетах там очень скудно, поэтому лучше брать с собой все самое необходимое, особенно - лекарства.

Советы туристу

О том, чем запастись перед отъездом на Кубу, что посмотреть на Острове свободы и какую еду попробовать, рассказала Дарья Юрьева, автор телеграм-канала о событиях и тенденциях в Латинской Америке "¿Por qué no te callas?"

Дарья, какую только информацию о Кубе не найдешь в интернете. Например, пишут, что в системе центрального водоснабжения отсутствует горячая вода.

Дарья Юрьева: В целом, это так, но к тем домам и квартирам, которые предназначены для проживания туристов, это не относится. Дело в том, что для того, чтобы сдавать свою квартиру иностранцам, кубинцы должны пройти ряд процедур, чтобы доказать, что их жилье соответствует всем требованиям. Там должна быть горячая вода, отдельный санузел и пр. Требования достаточно жесткие, потому что власти Кубы не хотят ударить в грязь лицом перед гостями. На дверях таких квартир и домов вешают специальный знак синего цвета, который означает, что там могут останавливаться приезжие. Ну, а об отелях нечего и говорить. Там все, конечно же, есть.

Известно, что в 2021 году начался вывод из оборота конвертируемого песо, который был придуман в середине 90-х для туристов. "Куками", как их называли в народе, можно было расплачиваться, например, в валютных магазинах, где в условиях кубинского дефицита выбор товаров значительно больше, чем в обычных супермаркетах. Как обстоит дело сегодня?

Дарья Юрьева: Сейчас на Кубе формально одна национальная валюта - кубинский песо. Для него установлен обменный курс на уровне около 120 песо за 1 доллар. Поменять можно любую конвертируемую валюту.

А как с товарами в магазинах?

Дарья Юрьева: Дефицит на Кубе волнообразный. Никогда не знаешь, что будет, а чего не будет в магазине. Перед полетом в середине мая я запаслась необходимыми гигиеническими принадлежностями в Москве, но по приезде в Гавану обнаружила, что в валютных магазинах есть то, что мне нужно, хоть и местного производства. А когда я жила там постоянно, сталкивалась с тем, что определенная категория товаров внезапно исчезала с прилавков, и так же внезапно снова на них появлялась. Например, как-то я в течение долгого времени не могла купить ватные диски. В конце концов, отчаявшись, я попросила друзей привезти из России сразу пять упаковок. Стоит ли говорить, что, как только я их получила, они сразу же появились и в магазинах? Поэтому вещи, без которых вы не можете обойтись, на всякий случай лучше взять с собой.

Какая ситуация с интернетом?

Дарья Юрьева: Доступ в интернет на Кубе плохой. В последние годы ситуация улучшается, но будьте готовы к тому, что, если писать в мессенджерах вы сможете, то уже посмотреть в отеле какое-то видео в нормальном качестве не получится. Роуминг зависит от вашего провайдера - у одних мобильных операторов условия лучше, у других хуже. Что же касается WIFI в общественных местах, он уже появился на некоторых площадях, причем не только в Гаване, но он нестабильный. А в ресторанах его, как правило, вообще нет.

Значит ли это, что с собой лучше брать бумажную карту тех мест, которые планируется посетить?

Дарья Юрьева: Я всегда ездила с бумажной картой. Так надежнее. Но проблема с поездками сейчас не в этом. Взять напрокат машину, скорее всего, не удастся, потому что их очень мало. Но даже если у вас получится, вы все равно далеко на ней не уедете. На Кубе сейчас топливный кризис, с бензином проблемы, поэтому шансов заправить автомобиль очень мало.

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